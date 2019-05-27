ФСК ЕЭС завершила комплексную модернизацию одного из питающих центров Удмуртской Республики

В рамках проекта на подстанции 220 кВ «Садовая» установлены два новых силовых трансформатора, что позволило увеличить мощность объекта на 11% – до 175 МВА и нарастить в два раза объем выдачи электроэнергии одному из крупнейших деревообрабатывающих производств региона – предприятию «Увадрев-Холдинг».

Новые трансформаторы на 25 МВА каждый были установлены вместо силового оборудования с меньшей мощностью в 16 МВА. Также в ходе реконструкции на подстанции были смонтированы трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ, новые выключатели, разъединители и ограничители перенапряжения 10 и 110 кВ, проведена модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета (АИИС КУЭ).

Увеличение передачи электроэнергии с 6 до 11,5 МВт позволит предприятию «Увадрев-Холдинг» нарастить объемы производства древесно-стружечных плит. Оставшийся резерв мощности подстанции в период пиковых нагрузок обеспечит дополнительную надежность электроснабжения трех западных районов Удмуртской Республики, в которых проживает порядка 70 тыс. человек.