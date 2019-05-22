Legrand создает офис, в котором хочется работать

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, выступит партнером форума Business & Design Dialogue 2019, который состоится 30 мая в Москве на площадке Даниловский Event Hall. Организатор мероприятия, портал об офисной индустрии Officenext.ru, объединит ведущих российских и мировых специалистов в области дизайна, технологий, менеджмента офисных и общественных пространств.

В рамках специального проекта Trend Rooms 2019, где архитектурные бюро вместе с компаниями-партнерами продемонстрируют, как должны выглядеть оригинальные рабочие пространства, Legrand представит решения для организации офисов: беспроводные зарядные устройства, проекционные экраны двойного назначения и напольные лючки для розеток.

Организация офисного пространства напрямую связана с мобильностью и эргономикой. Всё буквально должно быть под рукой, создавая комфортную рабочую среду. Универсальным решением, отвечающим требованиям таких пространств, являются напольные лючки Legrand, разработанные для установки в полах любого типа. Они предназначены для размещения в них от 4 до 12 электрических розеток или комбинации электрических, мультимедийных и информационных розеток. Коробки просты в установке, не занимают дополнительного места благодаря расположению вровень с поверхностью пола и обладают стильным дизайном. Убедиться в функциональности данного решения гости форума Business & Design Dialogue 2019 смогут на стенде архитектурного бюро Blank Architects.

На стенде Blank Architects также будут представлены встраиваемые беспроводные зарядные устройства Legrand. Данное решение отличается стильным современным дизайном. Контур устройства представляет собой специальное антискользящее покрытие, которое обеспечивает устойчивое положение смартфона, а степень пыле- и влагозащиты IP44 гарантирует дополнительную защиту оборудования при случайном попадании жидкости. Беспроводные зарядные устройства Legrand соответствуют международному стандарту Qi, который обеспечивает безопасную зарядку любого совместимого смартфона. Встраиваемые беспроводные зарядные устройства Legrand примут участие в премии Next Products, в рамках которой ведущие эксперты рынка проектирования и отделки офисных интерьеров оценят самые перспективные и интересные решения и продукты, представленные в выставочной части форума.

Еще один экспонируемый продукт – проекционный экран двойного назначения Projecta Dry Erase, позволяющий максимально эффективно визуализировать информацию во время совещаний и переговоров в офисе. Он объединяет в себе специализированный экран и маркерную доску, благодаря чему может служить для проецирования контента и оперативных записей одновременно. Среди отличительных особенностей экрана Dry Erase – отсутствие таких «традиционных» недостатков, как блики, невыразительные детали и «горячее пятно» (ярко освещенная точка в центре). Проекционные экраны Legrand можно будет увидеть на стенде компании GDB.

Помимо выставочной части в программу форума Business & Design Dialogue 2019 включены выступления экспертов, мастер-классы, круглые столы, выставочный проект Trend Rooms и награждение победителей премии Best Office Awards.