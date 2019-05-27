ГУП МО Мострансавто приступило к опытной эксплуатации автобуса «LOTOS 105», использующего в качестве топлива компримированный природный газ. Испытания будут проходить в течение месяца, до 27 июня, на одном из маршрутов филиала предприятия в Химках.

Торжественная передача автобуса состоялась 27 мая на Автомобильной газонаполнительной компрессорной станции № 8 ФГУП «Мосавтогаз» в Химках. В мероприятие приняли участие Максим Ловяго – заместитель главного инженера Мострансавто, Юрий Шпорт – директор ООО «РМЗ РариТэк», Эдуард Дивенко –заместитель генерального директора ФГУП «Мосавтогаз», Дмитрий Кайгородов – первый заместитель главы администрации г.о. Химки.

«LOTOS 105» производства ООО «РМЗ РариТэк» передан в автопарк предприятия в рамках научно-технического сотрудничества. Новый низкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. При длине кузова 10,5 метров в салоне могут свободно разместиться 76 человек, 25 из них – в комфортабельных креслах. Для удобства маломобильных пассажиров автобус оснащен аппарелью, в салоне есть специальная площадки для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями. Транспортное средство оборудовано системой автоматического информирования пассажиров, кондиционером, электронным маршрутоуказателем, датчиками пожарной сигнализации, системой Глонасс/GPS, USB розетками для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением из 7-9 камер. Двойной стеклопакет увеличивает шумоизоляцию салона. Максимальный запас хода автобуса в городском режиме – 500 км. Двигатели, работающие на газомоторном топливе, соответствуют стандарту «Евро-5»: благодаря этому в несколько раз снижается количество выбросов вредных веществ.

«Начиная с 2015 года на базе Мострансавто регулярно проходят испытания новинок пассажирских автобусов. Мы активно сотрудничаем с заводами-изготовителями автобусов и предоставляем производителям качественную обратную связь. Результаты опытных испытаний, которые длятся от месяца до года, наши специалисты направляют разработчикам для дальнейшего усовершенствования моделей. Это помогает производителям создавать автобусы, отвечающие запросам пассажиров», – рассказали в Мострансавто.

Стоит отметить, что с 2013 года на маршрутах Автоколонны № 1786 г. Химки работают 29 автобусов большого класса. Низкопольные автобусы ЛИАЗ-5292 оснащены газовыми двигателями MAN.