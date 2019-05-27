Н.Сергунина: более чем в 2 раза выросло количество технопарков и бизнес-акселераторов в Москве с 2015 года

Перспективные инновационные проекты представит столица на конференции Startup Village.

29 и 30 мая в инновационном центре «Сколково» пройдет уже 7-я по счету Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village. В этом году ожидается более 15 тыс. участников. Запланировано порядка 150 сессий, охватывающих все сферы технологического бизнеса: от блокчейна до робототехники, от беспилотников до «умной» энергетики.

Участников конференции ждет насыщенная программа, включающая деловые встречи, выступления экспертов и специальные мероприятия. Отдельно – на Startup Bazaar – будут презентованы инновационные бизнес-проекты. Правительство Москвы представит 10 стартапов с передовыми инновационными разработками в сферах торговли, транспорта, образования и других.

В ходе одной из ключевых панельных дискуссий «Региональные особенности развития экосистемы инноваций, как закрыть городские и корпоративные потребности в инновационных разработках?» собравшиеся обсудят создание инфраструктуры для инноваторов.

«Москва – один из регионов-лидеров по развитию инфраструктуры и поддержке технологичного бизнеса. С 2015 года количество технопарков и бизнес-акселераторов в столице выросло более чем в 2 раза, а коворкингов – почти в 3 раза», – прокомментировала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Стенд Правительства Москвы на Startup Village представит крупнейшее в России соревнование разработчиков – городской хакатон Urban.Tech.Moscow-2019. В этом году в нем примут участие 7 стран – всего 100 команд разработчиков программных продуктов и сервисов для повышения качества городской среды и цифрового ландшафта.



На круглом столе «Зачем акселераторы нужны крупным и средним бизнесам?» будут представлены конкретные результаты предыдущих хакатонов Urban.Tech. Moscow. Например, в 2018 году участники проекта предложили готовые технологичные решения по запросам 6 корпораций и 5 городских структур.

В рамках питч-сессии будут представлены стартапы, получившие поддержку Правительства Москвы и компании «ВЭБ Инновации». Гости сессии смогут напрямую пообщаться с инвесторами и командами проектов.

В составе 300 спикеров Startup Village – представители администраций крупных городов России и мира, руководители крупнейших российских и международных компаний. В их числе – Президент, Председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев, вице-президент Huawei Эдвин Диндер, основатель и CEO Gett Дэйв Вайсер.

Пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы