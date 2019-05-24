"Оптиковолоконные Системы" увеличили производственную мощность в 1,5 раза

Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» открыла после модернизации производство по выпуску оптического волокна в Саранске (Республики Мордовия). Фонд развития промышленности ранее предоставил льготный заем на покупку нового оборудования. Оно позволило увеличить производственные мощности завода в 1,5 раза. В дальнейшем предприятие сможет удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно. По данным компании, на сегодняшний день потребности российского рынка на 84% обеспечиваются поставками из-за рубежа.

Общая стоимость проекта составила свыше 950 млн рублей, из которых 500 млн рублей — заем Фонда развития промышленности. С привлечением льготного финансирования компания закупила современное оборудование, которое позволит предприятию повысить эффективность имеющегося производства и создать условия для разработки новых видов продукции.

С помощью займа ФРП компания заменила индукционные печи для вытяжки оптического волокна, запустила в эксплуатацию дополнительную линию вытяжки, а также вспомогательный участок покраски оптоволокна и опытный участок изготовления преформ для производства волокна. Новое оборудование позволит вытягивать волокно из преформ большего размера, и в результате производственные мощности компании увеличатся более чем в 1,5 раза — до 4 млн км оптоволокна в год.

Высокое качество оптического волокна позволит предприятию экспортировать свою продукцию во многие страны мира, в том числе Австрию, Чехию, Нидерланды, Италию, Испанию, Великобританию, Польшу, Китай, Индию и США.

«Рынок оптического волокна сегодня — это высококонкурентный рынок высокотехнологичной продукции, в значительной степени, обеспечивающей развитие современных сетей связи. Реализованный нашим предприятием проект модернизации производства позволит не только укрепить позиции завода на российском рынке оптического волокна, но и будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятия при экспортных поставках. Мы благодарны Фонду развития промышленности за поддержку столь важного для России проекта», — прокомментировал генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев.

Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей. Основными потребителями оптического волокна являются заводы, производящие оптоволоконные кабели.

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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 97 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. Последние 4 года компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

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АО «Оптиковолоконные Системы» — первый в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске, Республика Мордовия. Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами Общества являются РОСНАНО, Газпромбанк, Правительство Республики Мордовия.

Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие мощностью 2,4 млн км оптического волокна в год, при этом с учетом запланированной на конец 2018 года модернизации оборудования проектная мощность завода увеличится до 4 млн км в год.

В настоящее время серийно производятся оптические волокна наиболее востребованных стандартов G652d и G652d/G657A1. Оба типа волокна сертифицированы в РФ, успешно прошли тестирования ПАО «Ростелеком». Планируются к выпуску оптические волокна других стандартов.

Подробнее о компании — www.rusfiber.ru

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Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.