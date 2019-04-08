Startup Village 2019 поможет российским стартапам и их крупным зарубежным заказчикам заговорить на одном языке

29–30 мая в Инновационном центре «Сколково» состоится седьмая ежегодная международная конференция Startup Village 2019. В этом году площадка станет платформой для делового диалога не только между инвесторами и стартапами, но и между российскими поставщиками инноваций и крупными заказчиками из-за рубежа.

Пять отраслевых дискуссий с участием крупных международных компаний помогут резидентам «Сколково» и транснациональным корпорациям лучше понять друг друга. Российские поставщики технологий выяснят, какие решения покупаются лучше на рынках Европы и Азии, а также чем отличаются требования заказчиков из разных регионов мира к «вживлению» технологии в корпоративную среду. Еще один важный вопрос - как новый владелец технологии оценивает бизнес результаты сделки: работу лекарства от рака или пользу от анализа проблем на производстве с помощью искусственного интеллекта.

На мастер-классах крупные корпорации, такие как AstraZeneca, Huawei, Honeywell, PEMANDU Rus LLC расскажут российским компаниям, как упростить создание конкурентоспособных продуктов и получить от государственных или коммерческих заказчиков самую высокую оценку в графе «востребованность».

Выступления компаний-акселераторов позволят крупному европейскому, американскому и азиатскому бизнесу лучше сформулировать технологический запрос.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Крупные корпорации, такие как AstraZeneca, Bayer, Unilever еще сильнее заинтересованы в новых разработках, чем год назад. Отличие в том, что совместные усилия Фонда и больших игроков рынка значительно ускорили развитие российских стартапов, максимально сблизили спрос и предложение. За год работы в новой парадигме, международный заказчик и поставщик прорывных технологий стали лучше понимать друг друга. Помогла и еще более внимательная оценка стартапов с точки зрения востребованности крупным зарубежным бизнесом. Startup Village обеспечит стартапы ценной экспертизой от лучших международных менторов и бизнес-ангелов. Пока им ее не хватает».

Список спикеров Startup Village 2019: startupvillage.ru/speakers

Информация о конференции: startupvillage.ru

Купить билет: startupvillage.ru/price

Справочная информация

Startup Village 2019 – седьмая Международная конференция для технологических предпринимателей. Уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции – общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в «Сколково» – первом иннограде России. Организатор проекта – Фонд «Сколково».

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru

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