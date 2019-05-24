В Митино откроется первая в сети МОЭСК-EV зарядная станция Enel X

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») и ООО «Энел Икс Рус» / Enel X Rus LLC (дочерняя компания глобального подразделения Enel X, входящего в Группу Enel) достигли договоренности в ближайшее время установить в сети МОЭСК-EV в микрорайоне Митино г. Москвы зарядную станцию для электромобилей Enel X Pole 3G. Об этом сообщил заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «МОЭСК» Генадий Сиденко на открытии первого российского фестиваля электротранспорта «ELECTRODAY».

Зарядная станция Enel X Pole 3G на два порта подключения, каждый по 22 кВт мощностью переменного тока с режимом зарядки Mode 3 (разъем Type 2, 3 фазы, 32 А). Зарядная станция Enel X Pole 3G имеет высокотехнологичное исполнение с каналом подключения к программной платформе и мобильному приложению собственного производства Enel X. Время зарядки электромобиля до 80% в среднем 1 час. Контроль за работой и управление данной зарядной станцией может осуществляться дистанционно. Базовые характеристики зарядных устройств Enel X Pole 3G включают в себя возможность идентификации пользователя с помощью карты RFID (карты клиента) или мобильного телефона.

«Программные возможности станции Enel X Pole 3G позволяют присоединять нужное количество таких же станций в одну сеть и управлять ими даже перераспределяя нагрузку в сети, снижая мощность потребления в пики и получать нужную отчетность по настроенным параметрам зарядных сессий» - рассказала руководитель направления e-Mobility ООО «Энел Икс Рус» Яна Киприянова.

«Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в жилых районах должно стать приоритетным направлением для всех участников рынка. Мы уже несколько лет привлекаем различных партнеров к программе расширения сети МОЭСК-EV, берем в опытно-промышленную эксплуатацию их зарядные станции, тестируем в реальных условиях, собираем мнения электромобилистов, даем производителям обратную связь. Таким образом, формируем конкурентную среду среди производителей ЭЗС. Рад, что интерес к проекту проявила компания Enel X, лидер по производству и установке зарядных станций в Европе. В ближайшие месяцы электромобилисты северо-запада Москвы смогут начать пользоваться зарядной инфраструктурой в свободном доступе в своем районе», – прокомментировал Генадий Сиденко.

Справочно:

ПАО «МОЭСК» с 2011 года реализует на территории г. Москвы и Московской области проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта. Доступ к зарядным станциям компании осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую владельцы электромобилей могут бесплатно получить в центральном клиентском офисе компании по адресу: ул. Вавилова, д.7Б. Актуальная карта размещения станций размещена на сайте компании www.moesk.ru разделе «МОЭСК-EV».

ООО «Энел Икс Рус» с мая 2018 года осуществляет политику популяризации электротранспорта в России и развития ее зарядной инфраструктуры. В феврале 2019 г. подписало соглашение с правительством Татарстана о развитии зарядной инфраструктуры региона, а в апреле 2019 г. с правительством Челябинской области по тому же направлению. Группа Enel имеет опыт реализации комплексных проектов развития электротранспорта по всему миру c 2010 г.