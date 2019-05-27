В России и Вьетнаме готовятся к мероприятиям перекрестного года

В Москве состоялось рабочее совещание о подготовке к выставке «EXPO-RUSSIA VIETNAM», которая пройдет в рамках перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России в Ханое с 14 по 16 ноября. Участники совещания обсудили деловую программу выставки, в частности, круглый стол по фармацевтике и медицинским изделиям, который состоится в первый день ханойской выставки.

Представитель Минпромторга России озвучил на встрече наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом в области фармацевтической и медицинской промышленности, в частности, рассказал о проработке вопроса взаимного признания результатов GMP-инспекций. Он подчеркнул, что этот и многие другие вопросы необходимо обсудить с руководством Минздрава Вьетнама, представителями вьетнамского регулятора и крупнейших фармацевтических производителей на круглом столе по фармацевтике в Ханое 14 ноября.

Торговый оборот России и Вьетнама в 2018 году составил около 6 млрд долларов и продолжается его неуклонный рост. Выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM» – одно из наиболее масштабных мероприятий перекрестного 2019 года. Она проходит в Ханое с 2015 года и зарекомендовала себя как лучшая площадка для развития российско-вьетнамских торгово-экономических отношений. В рамках деловой программы запланировано проведение ряда круглых столов и семинаров на наиболее актуальные темы для двух стран – медицина и фармацевтика, строительство, агропромышленный комплекс, образование.

На выставке 2019 года будет представлена продукция широкого спектра отраслей: машиностроение, горнодобывающая, нефтегазохимическая и автомобильная промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, энергетика, образование, медицина и фармацевтика. Отдельным блоком на «EXPO-RUSSIA VIETNAM» будут представлены витрины с экологическими продуктами питания из России и ЕАЭС.