В Смоленскэнерго стартуют работы по реконструкции подстанции, которая станет цифровой

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» стартуют работы по реконструкции подстанции в рамках программы цифровой трансформации.



Специалисты филиала проведут работы по реконструкции ПС 110/35/10кВ «Козино» с заменого силового трансформатора Т-2 на трансформатор большей мощности для повышения качества предоставляемых услуг потребителям электроэнергии. В рамках программы модернизации планируется заменить силовые трансформаторы на оборудование большей мощности, заменить устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) и средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на современные поддерживающие современный протокол передачи информации. Подстанция будет оснащена современными приборами учета электрической энергии, позволяющими вести автоматический сбор информации. На время проведения работ будет снижена надежность электроснабжения следующих населенных пунктов: микрорайон «Южный» г. Смоленска, п. Одинцово, д. Богородицкое, д. Козино, д. Алтуховка, п. Пригорское, д. Горяны, д. Нагать, д. Рай, д. Щеченки. Проведение работ запланировано без обесточивания потребителей.



Смоленскэнерго разработало мероприятия по снижению рисков перерыва электроснабжения потребителей при аварийных режимах, в том числе: проверены и подготовлены к применению РИСЭ, разработаны ремонтные схемы электроснабжения потребителей, оснащены и приведены в повышенную готовность оперативные и аварийно-ремонтные бригады.