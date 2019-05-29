Госдума приняла закон, освобождающий от налогов свободные средства фонда капремонта

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение от налога на прибыль доходов в виде процентов, полученных региональным оператором от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта по договорам банковского вклада. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Согласно Налоговому кодексу (НК РФ), доходы организаций в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета и банковского вклада, признаются внереализационными доходами. Они облагаются налогом на прибыль организаций. Следовательно, в случае размещения региональным оператором в российских кредитных организациях временно свободных средств фонда капитального ремонта, региональный оператор, как организация, будет иметь внереализационный доход в виде процентов по договору банковского вклада и будет обязан уплатить налог на прибыль, говорится в пояснительной записке.

Между тем, согласно разъяснениям Минфина, эти денежные средства являются целевыми, а целевые средства, поступающие на счета специализированных НКО, которые осуществляют деятельность, направленную на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

В связи с этим законом вносятся изменения в НК РФ - они дополняют перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы по этому налогу, суммой доходов в виде процентов специализированной НКО, получаемой от размещения временно свободных средств фонда капремонта по договорам банковского вклада. Речь идет об НКО, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

ТАСС