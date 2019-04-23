HEATLINE объявляет о запуске собственного интернет-магазина

В мае 2019 года состоялся запуск собственного интернет-магазина завода под торговой маркой HEATLINE.

Компания ХИТ ЛАЙН завершила работы по программированию и запуску собственного интернет-магазина. Проект был запущен по многочисленным просьбам наших партнеров с целью повышения комфортабельности обслуживания клиентов. Интернет-магазин компании расположен по адресу: www.heatpol.ru

Наши IT-специалисты учли пожелания и запросы наших потребителей и постарались сделать его максимально информативным и удобным в использовании для максимально быстрого поиска и покупки интересующего товара.

Интернет-магазин представляет полный спектр выпускаемой коробочной продукции по направлению кабельного электрообогрева. Вся продукция рассчитана на массового потребителя и полностью сертифицирована.

В перечень представленных в интернет-магазине товаров входят следующие направления:

нагревательные маты

нагревательный кабель в секциях

кабельный пол на катушках

инфракрасный теплый пол

кабель для обогрева труб и коммуникаций

нагревательные комплекты для обогрева почвы и грунта

нагревательный кабель для обогрева площадок

Теперь потребители могу заказать товар напрямую с завода, а также получить квалифицированную консультацию у технических специалистов по установке и монтажу нагревательного кабеля.