Legrand - Лучшее в России

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, стала лауреатом бизнес-премии «Лучшие в России» в категории «Компания года-2018».

За 25 лет успешной работы на российском рынке компания внесла значимый вклад в развитие электротехнической отрасли, задавая тренды в электроустановке и предлагая комплексные решения для проектов любой сложности в промышленном, коммерческом и жилом секторе.

В 2018 году Группа Legrand приняла участие в реализации ряда важнейших проектов государственного масштаба, среди которых оснащение комплексными решениями спортивных объектов для Чемпионата Мира по футболу 2018 года (стадионы «Арена» (Краснодар), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), а также спортивных, транспортных и социальных объектов Красноярска в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Заметный вклад компания внесла также в развитие транспортной и городской инфраструктуры (оснащение пассажирских вагонов Тверского вагоностроительного завода, участие в реконструкции Курского вокзала и строительстве станций Московского метрополитена) и в проекты в сфере здравоохранения, приняв участие в реновации московских больниц и клиник - более 60 заведений будут оснащены решениями Legrand.

«Для нас большая честь быть в списке лучших компаний 2018 года, – отмечает Алекси Конан, Генеральный директор Legrand Россия и СНГ. – Мы благодарим экспертный совет за столь высокую оценку нашей деятельности. Вот уже более 25 лет мы работаем в России, постоянно развиваясь и создавая все новые инновационные решения для удовлетворения потребностей наших клиентов и внося свой вклад в развитие страны».

Премия «Лучшие в России» существует с 1998 года и призвана отмечать компании и проекты, завоевавшие лидирующие позиции на российском рынке. Список номинантов формируется на основании рэнкингов, предоставленных аналитическими партнерами премии – рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической системой МЕДИАЛОГИЯ. Победителей путем заочного голосования определяет экспертный совет, в состав которого входят представители делового сообщества, бизнеса, видные политические и общественные деятели. Среди номинантов премии – лучшие представители российского бизнеса в области машиностроения, электроэнергетики, металлургии, химической, нефтехимической, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, страхования, инвестиций, информационных технологий и пр.

LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 26 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.

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