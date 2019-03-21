Новости участников Форума "ПТА – Санкт-Петербург 2019": обучающий курс KNX Basic от JUNG теперь в Санкт-Петербурге!

RusCable Insider Digest № 125:
28 мая 2019, 17:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПТА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2019
04-05 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге состоится XII Специализированный форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2019». Место проведения: Конгресс-центр «Ассамблея», ул. Таврическая, 10, м. Чернышевская.
Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Сайт: https://www.pta-expo.ru/spb/
В рамках деловой программы Форума будут представлены инновационные решения и компоненты для автоматизации зданий и создания цифрового производства будущего.
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JUNG – один их ведущих европейских производителей электроинсталляционного оборудования и систем автоматизации европейского стандарта KNX. На протяжении 100 лет имя JUNG соответствовало высшему качеству технологии и дизайна «Made in Germany». С дней основания компания следовала философии «прогресс, как традиция»
В рамках Форума компания анонсирует свой новый обучающий курс KNX в Санкт-Петербурге. В завершение первого дня Форума состоится розыгрыш ценных призов. В их числе будет разыгран сертификат на прохождение курса обучения KNX Basic от JUNG.
В 2016 году компанией JUNG был создан сертификационный центр обучения KNX в Москве, который организовывает курсы по технологии автоматизации зданий. Эти курсы предназначены для интеграторов, инженеров и архитекторов, желающих приобрести основные знания по проектированию, внедрению и обслуживанию комплексных систем автоматизации зданий на базе открытого международного протокола KNX/EIB.
В 2019 году компания предлагает пройти данный курс в Санкт-Петербурге.
Учебные темы:
Окончив курсы KNX в центре обучения, Вы:
Устройства KNX, которые будут предоставлены Вам во время практических занятий:
Актуаторы (включение / выключение, регулирование яркости освещения, движение жалюзи, регулирование отопления)
Кнопочные модули — управление, индикация статуса, сценарии/режимы
KNX роторный сенсор — управление освещением, жалюзи, температурой и звуком
Комнатный контроллер — управление отоплением, вентиляцией, охлаждением и другими функциями одним устройством
В программе Форума слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как Siemens, OMRON, Advantech, INTELVISION, Fastwel, ПРОСОФТ, НПФ Болид, B.E.G. и др. По завершении презентационный части, 4 июня состоится Круглый стол на тему: «IT технологии в автоматизации зданий». В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.
Ключевые темы Форума:
Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных, энергетических и других компаний посетить Форум «ПТА-Санкт-Петербург 2019», который состоится 4-5 июня 2019 года в Конгресс-центре «Ассамблея» по адресу ул. Таврическая, 10, м. Чернышевская.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:
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Санкт-Петербург
Голуб Мирослава
Тел.: +7(812) 448-03-38
E-mail: promotion@expotronica.ru
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Москва
Ефремова Ирина
Тел: +7(495) 234-22-10
E-mail: efremova.i@expotronica.ru