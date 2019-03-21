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Мероприятия

Новости участников Форума "ПТА – Санкт-Петербург 2019": обучающий курс KNX Basic от JUNG теперь в Санкт-Петербурге!

Новости участников Форума ПТА – Санкт-Петербург 2019: обучающий курс KNX Basic от JUNG теперь в Санкт-Петербурге!

28 мая 2019, 17:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПТА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2019

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ПТА – Санкт-Петербург 2019

04-05 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге состоится XII Специализированный форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2019». Место проведения: Конгресс-центр «Ассамблея», ул. Таврическая, 10, м. Чернышевская.

Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Сайт: https://www.pta-expo.ru/spb/

В рамках деловой программы Форума будут представлены инновационные решения и компоненты для автоматизации зданий и создания цифрового производства будущего.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

JUNG – один их ведущих европейских производителей электроинсталляционного оборудования и систем автоматизации европейского стандарта KNX. На протяжении 100 лет имя JUNG соответствовало высшему качеству технологии и дизайна «Made in Germany». С дней основания компания следовала философии «прогресс, как традиция»

В рамках Форума компания анонсирует свой новый обучающий курс KNX в Санкт-Петербурге. В завершение первого дня Форума состоится розыгрыш ценных призов. В их числе будет разыгран сертификат на прохождение курса обучения KNX Basic от JUNG.

В 2016 году компанией JUNG был создан сертификационный центр обучения KNX в Москве, который организовывает курсы по технологии автоматизации зданий. Эти курсы предназначены для интеграторов, инженеров и архитекторов, желающих приобрести основные знания по проектированию, внедрению и обслуживанию комплексных систем автоматизации зданий на базе открытого международного протокола KNX/EIB.

В 2019 году компания предлагает пройти данный курс в Санкт-Петербурге.

Учебные темы:

  • Основные понятия KNX
  • Коммуникация
  • Топология
  • Телеграммы TP1
  • Устройства TP1
  • Принципы внедрения TP1
  • Разработка проекта ETS — основные знания
  • Разработка проекта с использованием программы ETS — расширенные знания (для информации)
  • Работа с программой ETS
  • Диагностика и поиск ошибок при помощи программы ETS


Окончив курсы KNX в центре обучения, Вы:

  • Поймете смысл использования и преимущества KNX
  • Сможете создавать систему KNX из основных элементов
  • Сможете программировать систему KNX с нуля и изменять уже действующую
  • Усвоите основные правила и принципы отправки команд KNX
  • Ознакомитесь с наиболее часто встречающимися проблемами команд KNX и способами их решения в сложных системах
  • Сможете наладить систему KNX, используя программу ETS


Устройства KNX, которые будут предоставлены Вам во время практических занятий:

Актуаторы (включение / выключение, регулирование яркости освещения, движение жалюзи, регулирование отопления)
Кнопочные модули — управление, индикация статуса, сценарии/режимы
KNX роторный сенсор — управление освещением, жалюзи, температурой и звуком
Комнатный контроллер — управление отоплением, вентиляцией, охлаждением и другими функциями одним устройством

В программе Форума слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как Siemens, OMRON, Advantech, INTELVISION, Fastwel, ПРОСОФТ, НПФ Болид, B.E.G. и др. По завершении презентационный части, 4 июня состоится Круглый стол на тему: «IT технологии в автоматизации зданий». В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Ключевые темы Форума:

  • Автоматизация зданий и инженерных систем. Диспетчерское управление инфраструктурными объектами
  • Цифровая трансформация предприятия. Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения.
  • Интеллектуальные системы промышленной безопасности и передачи данных.

 

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных, энергетических и других компаний посетить Форум «ПТА-Санкт-Петербург 2019», который состоится 4-5 июня 2019 года в Конгресс-центре «Ассамблея» по адресу ул. Таврическая, 10, м. Чернышевская.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:


Санкт-Петербург

Голуб Мирослава

Тел.: +7(812) 448-03-38

E-mail: promotion@expotronica.ru

Москва

Ефремова Ирина

Тел: +7(495) 234-22-10

E-mail: efremova.i@expotronica.ru

 

Компания: ООО "ЭКСПОТРОНИКА"

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