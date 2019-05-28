26 июня АО «НПО «Каскад» приглашает стать гостем семинара «Электротехническая продукция АО «НПО «Каскад»: обзор технических решений, особенности применения, новинки и перспективные разработки».

Выступающие:

Иваненко Владимир Александрович, начальник конструкторского бюро АО «НПО «Каскад»

Воробьев Виталий Александрович, начальник отдела продаж АО «НПО «Каскад»

Семинар рассчитан на конструкторов и проектировщиков в области создания НКУ и другого промышленного оборудования, где необходимо обеспечить надежную коммутацию при подключении электропитания, управляющих сигналов и данных, а также на поставщиков электротехнических комплектующих для такого оборудования - на тех, кто заинтересован стать дилером или торговым представителем НПО «Каскад» в регионах.

Специалисты предприятия ответят на вопросы, дадут исчерпывающую информацию по всей номенклатуре изделий (соединителям, шинодержателям, изоляторам и другим комплектующим для электрощитового оборудования), расскажут о возможностях производства, а в случае заинтересованности обсудят перспективы сотрудничества.

Время проведения семинара: с 14:00 до 15:00 ч

Место проведения: Зона презентаций, павильон F, КВЦ «Экспофорум»

Для специалистов участие в семинаре бесплатное.

Для прохода в выставочный зал необходим Пригласительный билет , которыйспециалисты могут получить на сайте

Время работы выставки для посетителей - 25 – 27 июня, 10:00 – 18:00, 28 июня 10:00 – 16:00.

Бесплатные автобусы до КВЦ "Экспофорум" - каждые 30 минут от станции метро «Московская» (посадка в автобусы - Московский пр., 197)

Справка о предприятии:

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Каскад» - динамично развивающееся предприятие, основанное в 1991 году в г. Чебоксары. Основным направлением деятельности объединения является создание уникальных технических решений и изготовление электротехнических изделий (соединителей, шинодержателей, изоляторов и готовых комплектов для НКУ блочно-модульной конструкции) в общепромышленном, атомном и морском исполнении, в том числе для импортозамещения. Среди заказчиков завода – более 600 предприятий энергетической, машиностроительной, электротехнической, атомной и нефтегазовой отраслей промышленности. Качество и надежность выпускаемой продукции подтверждаются сертификатами соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, свидетельствами о типовом одобрении РМРС и лицензиями Ростехнадзора на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций.