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Мероприятия

Электротехническая продукция АО "НПО "Каскад": обзор технических решений, особенности применения, новинки и перспективные разработки"

26 июня АО «НПО «Каскад» приглашает  стать гостем  семинара «Электротехническая продукция АО «НПО «Каскад»: обзор технических решений, особенности применения, новинки и перспективные разработки». 

Выступающие: 

Иваненко Владимир Александрович, начальник конструкторского бюро АО «НПО «Каскад» 
Воробьев Виталий Александрович, начальник отдела продаж АО «НПО «Каскад» 

Семинар рассчитан на конструкторов и проектировщиков в области создания НКУ и другого промышленного оборудования, где необходимо обеспечить надежную коммутацию при подключении электропитания, управляющих сигналов и данных, а также на поставщиков электротехнических комплектующих для такого оборудования - на тех, кто заинтересован стать дилером или торговым представителем НПО «Каскад» в регионах. 

Специалисты предприятия ответят на вопросы, дадут исчерпывающую информацию по всей номенклатуре изделий (соединителям, шинодержателям, изоляторам и другим комплектующим для электрощитового оборудования), расскажут о возможностях производства, а в случае заинтересованности обсудят перспективы сотрудничества. 

Время проведения семинара: с 14:00 до 15:00 ч 
Место проведения:  Зона презентаций, павильон F, КВЦ «Экспофорум» 

Для специалистов участие в семинаре бесплатное.
Для прохода в выставочный зал необходим Пригласительный билет, которыйспециалисты могут получить на сайте

Время работы выставки для посетителей -  25 – 27 июня, 10:00 – 18:00,  28 июня 10:00 – 16:00.
Бесплатные автобусы до КВЦ "Экспофорум"  - каждые 30 минут от станции метро «Московская» (посадка в автобусы - Московский пр., 197)

Справка о предприятии: 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Каскад» - динамично развивающееся предприятие, основанное в 1991 году в г. Чебоксары. Основным направлением деятельности объединения является создание уникальных технических решений и изготовление электротехнических изделий (соединителей, шинодержателей, изоляторов и готовых комплектов для НКУ блочно-модульной конструкции) в общепромышленном, атомном и морском исполнении, в том числе для импортозамещения. Среди заказчиков завода – более 600 предприятий энергетической, машиностроительной, электротехнической, атомной и нефтегазовой отраслей промышленности. Качество и надежность выпускаемой продукции подтверждаются сертификатами соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, свидетельствами о типовом одобрении РМРС и лицензиями Ростехнадзора на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций. 

Компания: Выставочное объединение "РЕСТЭК"

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