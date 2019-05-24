Губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский обсудили ход реализации соглашения о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса

28 мая в Москве прошла рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игоря Маковского. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение хода реализации дорожной карты соглашения о взаимодействии правительства Воронежской области и ПАО «МРСК Центра» в сфере развития электросетевого комплекса.

Как отметил, в ходе встречи глава МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский, Воронежская область – стратегически значимый регион, который неизменно находится в фокусе внимания энергокомпании. Самым ярким тому подтверждением являются позитивные изменения, инициированные и последовательно проводимые Обществом в ее электросетевом комплексе.

«Благодаря тщательной балансировке и выполнению в полном объеме и в установленные сроки производственных программ, мы обеспечили успешное прохождение отопительного периода 2018-2019 годов. Сегодня проводится большая работа, направленная на развитие и модернизацию электросетевого комплекса региона, включающую ряд мероприятий в рамках реализации концепции цифровой трансформации, а также. В первую очередь этой логике подчинены все принимаемые в филиале «Воронежэнерго» организационные, технические, кадровые решения, целью которых является максимально эффективное выполнение всех намеченных планов. Мы намерены приложить максимум усилий, содействуя тому, чтобы Воронежская область и в дальнейшем являлась привлекательной территорией для инвестиций, подтверждала статус одного из наиболее динамично развивающихся регионов страны», - подчеркнул глава компании.

Напомним, Соглашение, подписанное в декабре 2018 года Александром Гусевым и Игорем Маковским, направлено на формирование на территории Воронежской области благоприятного инвестиционного климата и определяет порядок взаимодействия сторон в части создания условий для модернизации объектов электросетевой инфраструктуры с применением технологий цифровизации, основанный на долгосрочном тарифном регулировании. Срок действия документа - четыре года. Он предполагает, в частности, строительство и реконструкцию в этой период в Воронежской области 11 подстанций 35-110 кВ и 4 воздушных линий 110 кВ для устранения рисков энергоснабжения потребителей Воленского и Придонского «энергоузлов», обеспечение наблюдаемости 100% трансформаторных подстанций и автоматизации 100% воздушных линий 6 и10 кВ, оснащение устройствами телемеханики 100% распределительных пунктов, модернизацию и расширение системы интеллектуального учета электроэнергии.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, Воронежская область вошла в число семи пилотных регионов, где уже до конца 2019 года будет создан Единый центр управления сетями (ЕЦУС), оборудованный цифровыми каналами связи и самыми современными информационными системами, что позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. С учетом реализации мероприятий Соглашения, объем финансирования инвестиционной программы МРСК Центра в Воронежской области на 2019-2022 годы вырастет до 11,7 миллиардов рублей.