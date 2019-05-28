Миллиард направит МРСК Сибири на развитие энергосетей Забайкалья

В этом году инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Читаэнерго» составит около одного миллиарда рублей. На эти средства будет построено 213 километров линий электропередачи, введено 8,864 МВА трансформаторной мощности.

Инвестиционная программа «Читаэнерго» включает в себя работы по реконструкции и строительству новых энергообъектов на территории Забайкальского края. Согласованная с правительством региона и утвержденная министерством энергетики Российской Федерации, она реализуется по приоритетным для края и его жителей направлениям.

Так в 2019 году продолжатся работы по реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ «Кличка» – «Акатуй» на юго-востоке Забайкалья. В рамках этого многолетнего проекта энергетикам предстоит практически заново построить более 62 километра ЛЭП. Сотрудники филиала «Читаэнерго» установят 447 металлических опор взамен старых деревянных, смонтируют провод, 1,5 тысячи гирлянд изоляторов.

Отметим, что от качественной работы этого энергообъекта зависит электроснабжение населения трех районов Забайкальского края (Приаргунского, Газумуро-Заводского и Александрово-Заводского), промышленных предприятий, расположенных на юго-востоке региона. Реконструкция повысит пропускную способность линии и надёжность транзита передаваемой мощности.

Еще одно важное направление – цифровизация электросетевого комплекса региона. К 2030 году все электрические сети, находящиеся в зоне ответственности МРСК Сибири будут переведены на «цифру». На уровне Забайкальского края, где износ сетей составляет более 70%, для выполнения задачи по цифровизации энергетикам и руководству края необходимо выполнить огромных пласт работы. Уже ведутся мероприятия по созданию первой цифровой подстанции. После реконструкции подстанция напряжением 35 кВ «Верх-Чита» станет современнейшим энергообъектом.

Еще один пилотный проект, реализация которого уже ведется специалистами «Читаэнерго» - создание цифрового района электрических сетей (РЭС). Он предусматривает внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики. Для потребителей Забайкалья переход на «цифру» будет означать рывок вперед в качестве и надёжности электроснабжения.

Это лишь несколько из важнейших направлений деятельности филиала «Читаэнерго». Всего в инвестпрограмме компании десятки мероприятий, реализация которых направлена на достижение главной цели – развитие энергетики региона, а значит его экономики и промышленности.