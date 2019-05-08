Рязаньэнерго продолжает модернизировать электрические сети региона

С начала 2019 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» выполнил монтаж 146,6 км самонесущего изолированного провода (СИП) в районах Рязанской области. Работы по повышению надежности сетей велись в рамках инвестиционной программы энергокомпании.

Более половины реконструированных ЛЭП - 79,9 км - это распределительные сети 0,4 кВ, еще 66,7 км - воздушные линии электропередачи 10 кВ. Монтаж СИП был выполнен в Рязанском, Старожиловском, Спасском, Кораблинском, Сасовском, Клепиковском, Касимовском, Сараевском и Сапожковском районах.

Установка самонесущего изолированного провода является одним из современных требований, которые предъявляются к строительству новых и реконструкции старых воздушных линий электропередачи. Он позволяет в значительной мере повысить надежность электроснабжения потребителей. Также применение СИП несет экономическую выгоду и позволяет сократить эксплуатационные расходы. Кроме того, этим проводам не страшен мокрый снег.