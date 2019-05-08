Рязаньэнерго продолжает модернизировать электрические сети региона

RusCable Insider Digest № 125:
29 мая 2019, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
С начала 2019 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» выполнил монтаж 146,6 км самонесущего изолированного провода (СИП) в районах Рязанской области. Работы по повышению надежности сетей велись в рамках инвестиционной программы энергокомпании.
Более половины реконструированных ЛЭП - 79,9 км - это распределительные сети 0,4 кВ, еще 66,7 км - воздушные линии электропередачи 10 кВ. Монтаж СИП был выполнен в Рязанском, Старожиловском, Спасском, Кораблинском, Сасовском, Клепиковском, Касимовском, Сараевском и Сапожковском районах.
Установка самонесущего изолированного провода является одним из современных требований, которые предъявляются к строительству новых и реконструкции старых воздушных линий электропередачи. Он позволяет в значительной мере повысить надежность электроснабжения потребителей. Также применение СИП несет экономическую выгоду и позволяет сократить эксплуатационные расходы. Кроме того, этим проводам не страшен мокрый снег.
«Замена «голого» провода на СИП позволяет значительно снизить потери электроэнергии на самом рискованном в этом отношении участке – на вводах в дома потребителей. Именно там наиболее часто наблюдаются случаи несанкционированных подключений, которые являются причиной безучетного потребления электричества, - отметил врио первого заместителя директора-главного инженера филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин. - Помимо борьбы с хищениями электроэнергии, использование СИП значительно снижает статистику поражений электрическим током при монтаже, ремонте и эксплуатации линии».