В Москве начала работу юбилейная выставка "Металлообработка"

На территории ЦВК «Экспоцентр» проходит 20-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – Металлообработка-2019». В церемонии открытия принял участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

В этом году организаторы крупнейшего в России форума в области обработки металлов ожидают около 1100 экспонентов из 32 стран мира. В выставке принимают участие 13 зарубежных отраслевых ассоциаций, которые делегировали все ведущие индустриальные державы мира, включая Германию, Японию, Китай, США и Италию. Российскую промышленность представляют более 500 отечественных предприятий станкостроения, производителей различных видов инструментов и комплектующих.

В своем приветственном слове Василий Осьмаков поздравил организаторов выставки с юбилеем и подчеркнул особую роль станкоинструментальной отрасли в реализации национальных проектов, программ импортозамещения и диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Выставка «Металлообработка» традиционно дает возможность ознакомиться с новейшими образцами продукции и обсудить с нашими партнерами вопросы локализации. Сегодня на первый план выходит также вопрос увеличения присутствия наших компаний на внешних рынках, и отрасль станкостроения уже является важной частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К примеру, объем поставок за рубеж российских металлорежущих станков вырос в прошлом году почти на 17%», – отметил Василий Осьмаков.

Он рассказал также о разработке новой редакции специнвестконтрактов «СПИК 2.0» – базовом инструменте локализации, который поступил на рассмотрение Госдумы РФ. Замминистра добавил, что Минпромторг продолжит оказывать поддержку российским производителям, стимулируя на территории России локализацию ключевых узлов и компонентов и создание промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью.