Алексей Кулапин выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись парламентские слушания по теме «Реализация Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации». Председательствовал на мероприятии Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Сергей Калашников. В обсуждении повестки приняли участие аудитор Счетной палаты Российской Федерации Юрий Росляк, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, представители федеральный органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, научного и экспертного сообщества. От Минэнерго России на парламентских слушаниях выступил директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин.

Ключевыми темами повестки стало обсуждение актуальных вопросов стратегического планирования в Российской Федерации, а также качества подготовки и выполнения стратегий социально-экономического развития регионов в рамках реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Выступая на мероприятии, Алексей Кулапин рассказал о системе отраслевых документов стратегического планирования в сфере энергетики и их взаимной увязке со стратегическими документами, разрабатываемыми на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации.

В частности, он отметил, что вопросы формирования долгосрочного целеполагания развития энергетического сектора страны занимают особое место в работе Минэнерго России.

«Единая гармонично выстроенная система стратегических документов в отраслях ТЭК – необходимое условие успешного решения задач устойчивого развития его отраслей», – подчеркнул Алексей Кулапин.

Ключевым документом, отражающим приоритеты и ориентиры долгосрочной стратегии развития ТЭК России, а также механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, является Энергетическая стратегия России, проект которой в настоящее время дорабатывается Минэнерго России с учетом утвержденной в мае 2019 г. Президентом России Доктрины энергетической безопасности.

Более детальный уровень стратегического планирования в отраслях ТЭК задается отраслевыми генеральными схемами и программами развития.

Указанные документы, как отметил Алексей Кулапин, являются важнейшими звеньями системы стратегического планирования в энергетике и служат одним из ориентиров для формирования стратегий социально-экономического развития регионов.

Между тем, по его словам, в настоящее время региональная практика подготовки стратегий социально-экономического развития не в полной мере учитывает необходимость соответствия документам стратегического планирования в секторе энергетики, утвержденным на федеральном уровне.

«Несоответствие региональных стратегий верхеуровневым документам в сфере ТЭК, а также схемам развития электроэнергетики и межрегиональным и региональным программам газификации может привести к дисбалансу в энергетической системе и дополнительным издержкам энергетических компаний и потребителей», – пояснил Алексей Кулапин.

По итогам парламентских слушаний выработан проект решения, направленный на эффективную реализацию Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации.