Денис Мантуров принял участие в открытии исследовательского центра по переработке полимеров в "Сколково"

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил инновационный центр «Сколково», где дал старт открытию исследовательского центра по переработке полимеров «Сибур ПолиЛаб», а также осмотрел машинный зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению полимерной плёнки. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Крупнейшая в России нефтехимическая компания ПАО «Сибур Холдинг» создала первый в стране исследовательский центр по переработке полимеров в готовые изделия «Сибур ПолиЛаб».

Этот центр построен для расширения эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании уникальных инновационных продуктовых решений для технологического развития медицины, лёгкой промышленности, автомобилестроения, строительства.

На пилотных линиях центра образцы разработанных марок полипропилена и полиэтилена будут перерабатываться в трубы, медицинские изделия, плёнки, пищевую упаковку и другие продукты.

Нам исключительно важно внедрять в производство передовые технологии, использовать самые современные материалы. Здесь будут совершенствоваться синтетические материалы, которые сейчас используются повсеместно – и в медицине, и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в автомобилестроении, и в целом ряде других отраслей

- прокомментировал открытие центра Дмитрий Медведев.