"ЭМ-КАБЕЛЬ" на "Powerexpo Astana"

С 22 по 24 мая завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие в 8-ой казахстанской международной выставке «Powerexpo Astana - 2019», которая традиционно проходит в выставочном центре «КОРМЕ» г. Нур-Султан.



В рамках выставки сотрудники ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» провели ряд встреч как с новыми, так и с постоянными партнерами. Продукция завода заинтересовала представителей энергетических компаний, строительных и проектных организаций. Хочется отметить высокий уровень подготовки специалистов электротехнического рынка, а также неизменно растущий потенциал данной отрасли на территории Республики Казахстан.



Международная выставка «Powerexpo Astana» является основной выставочной площадкой для демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики, электротехники и энергетического машиностроения в Казахстане. Посетители выставки - профессиональная аудитория, включающая делегации из городов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.