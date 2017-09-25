Группа компаний "Интертехэлектро" стала официальным дилером энергетического оборудования Mitsubishi в России

Акционерное общество «Интертехэлектро» и «Курганский завод комплексных технологий» заключили дилерское соглашение с компанией Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. по вопросам поставок газопоршневых и дизельгенераторных установок.

Заключение дилерского соглашения предоставляет компаниям право продажи генерирующего оборудования на территории Российской Федерации, выполнения пуско-наладочных работ, осуществления сервисного обслуживания и эксплуатации, гарантийной поддержки продукции, организации собственного склада запасных частей.

В настоящее время группа компаний «Интертехэлектро» является эксклюзивным поставщиком газопоршневых и установок Mitsubishi в России.

«Для «Интертехэлектро» компания Mitsubishi стала надежным партнером, с которым мы успешно развиваем важное для нас направление поставок оборудования для распределенной генерации, - отметил генеральный директор АО «Интертехэлектро» Владимир Бабяк. – Для нас большая честь быть дилером Mitsubishi и мы надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества».

Группа компаний «Интертехэлектро» и Mitsubishi сотрудничают в области поставок газопоршневых, дизельгенераторных установок, поставки запасных частей, сервисной и гарантийной поддержки оборудования Mitsubishi с 2016 года. За это время группа компаний поставила заказчикам более 25 единиц генерирующего оборудования в модульном исполнении, сборка которых была осуществлена на «Курганском заводе комплексных технологий». Кроме этого «Интертехэлектро» организовала полноценную сервисную и гарантийную поддержку заказчиков в РФ, включая ряд мероприятий по оптимизации графиков обслуживания, поставила более 30 комплектов запасных частей.

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Группа компаний «Интертехэлектро» обеспечивает формирование, развитие и комплексную реализацию инвестиционных проектов в энергетике. За время своей работы на рынке инжиниринга «Интертехэлектро» ввела в эксплуатацию энергообъекты суммарной мощностью более 3,9 ГВт. Среди заказчиков группы компаний – ПАО «ИнтерРАО», ОАО «НК «Роснефть», «КЭС-Холдинг», ОАО «Фортум», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-16», другие энергетические и промышленные компании. В состав группы входят головная инжиниринговая компания (АО «Интертехэлектро»), инженерно-проектный центр (ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации»), компания по монтажу оборудования («Интертехэлектро – Турбомонтаж»), компания по изготовлению энергетического оборудования (ООО «Курганский завод комплексных технологий»). компания по проведению пуско-наладочных работ. (АО «Сибтехэнерго»). Общая численность персонала группы составляет более 1250 чел.