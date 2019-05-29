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Модернизация

Павел Акилин принял отставку директора кузбасского филиала компании

Павел Акилин принял отставку директора кузбасского филиала компании

30 мая 2019, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Борис Берлин

Борис Берлин

Борис Берлин по собственному желанию покинул должность директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - «Кузбассэнерго – РЭС».

Сегодня во время рабочего визита в Кемерово генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») Павел Акилин принял отставку руководителя филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Бориса Берлина. В рамках встречи с Борисом Берлиным было удовлетворено его заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Руководство компании поблагодарило Берлина, который руководил филиалом в Кузбассе с 2017 года, за эффективную работу.

Временно исполнять обязанности директора «Кузбассэнерго – РЭС» будет Александр Ейст, ранее руководивший проектом МРСК Сибири.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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