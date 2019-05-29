Павел Акилин принял отставку директора кузбасского филиала компании

Борис Берлин

Борис Берлин по собственному желанию покинул должность директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - «Кузбассэнерго – РЭС».



Сегодня во время рабочего визита в Кемерово генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») Павел Акилин принял отставку руководителя филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Бориса Берлина. В рамках встречи с Борисом Берлиным было удовлетворено его заявление об уходе с должности по собственному желанию.



Руководство компании поблагодарило Берлина, который руководил филиалом в Кузбассе с 2017 года, за эффективную работу.



Временно исполнять обязанности директора «Кузбассэнерго – РЭС» будет Александр Ейст, ранее руководивший проектом МРСК Сибири.