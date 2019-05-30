Президенты пяти государств-членов ЕАЭС подписали протокол о создании общего электроэнергетического рынка

Президентами пяти государств-членов Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Кыргызстан подписан Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза).



Подписанием этого документа по итогам нескольких лет совместной работы Минэнерго, представителей органов государственной власти и управления электроэнергетикой, инфраструктурных организаций энергорынков, компаний отрасли и экспертов в сфере электроэнергетики завершается значимый этап в развитии интеграционных процессов на евразийском экономическом пространстве.



Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в 2014 году главами трех государств - Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, и к которому позднее присоединились Республика Кыргызстан и Республика Армения, была определена необходимость поэтапного формирования общих рынков энергетических ресурсов, к которым отнесены электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты.



Подписанный сегодня Протокол можно расценивать как свидетельство того, что электроэнергетическая отрасль в наших государствах находится в высокой степени готовности к интеграции и сближению механизмов отраслевого регулирования, основанных на рыночных принципах. Полагаем, что общий электроэнергетический рынок в евразийской интеграции занял лидирующие позиции в процессах создания общих рынков энергоресурсов государств – членов Союза, запуск которых в итоге должен быть взаимосвязан и синхронизирован.



Подписанный документ имеет статус международного договора, который определяет правовые основы формирования, функционирования и развития ОЭР Союза, позволяя на качественно новом уровне использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем государств-членов Евразийского экономического Союза и определяет основные положения, связанные с развитием торговли электрической энергии между субъектами национальных электроэнергетических рынков пяти государств.



Данный документ также является базой для разработки на следующих этапах целого ряда нормативных документов, более детально регулирующих функционирование ОЭР Союза, в том числе правил взаимной торговли на ОЭР Союза, правил доступа к межгосударственной передаче электрической энергии, правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений и других документов.