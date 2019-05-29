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Модернизация

Самую мощную подстанцию Томска оснастили новым резервным источником питания

Самую мощную подстанцию Томска оснастили новым резервным источником питания

30 мая 2019, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизировала систему питания собственных нужд на подстанции 220 кВ «Восточная» в Томской области. Это повысило надежность электроснабжения потребителей областного центра с населением 574 тыс. человек.

В рамках реконструкции подстанцию оснастили новой аккумуляторной батареей, выпрямительно-зарядными устройствами и щитом постоянного тока. Это оборудование обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, автоматики и коммутационных аппаратов подстанции, а также аппаратуры дистанционного управления, аварийной и предупреждающей сигнализации в случае прекращения подачи электричества на энергообъект.

Взамен выработавшей свой ресурс свинцово-кислотной аккумуляторной батареи на «Восточной» установили более компактную, простую в эксплуатации, с длительным сроком службы батарею, отвечающую современным международным экологическим стандартам.

Мощность подстанции 220 кВ «Восточная» составляет 589 МВА. Она обеспечивает электроснабжение Томска и прилегающих районов области, в том числе питает пиковую резервную котельную, завод «Сибкабель», шарикоподшипниковый завод.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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