"Свобода, равенство…USB-C" - французская компания Legrand позаботилась о будущем периферийных устройств

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, представляет новые зарядные устройства с разъемом USB Type-C.

Сегодня ритм нашей жизни связан с большими скоростями, которые затрагивают все сферы человеческой жизнедеятельности. Желание всегда быть на связи, иметь быстрый доступ к интернет-ресурсам повышает требования к мобильным устройствам. Купленный вчера смартфон уже завтра рискует стать легендой, так как стандарты меняются очень быстро.

«Нет ли у тебя зарядки для…» и дальше следует имя производителя мобильного устройства – наиболее частный вопрос, связанный с гаджетами. И рынок уже предложил ответ на него – новый стандарт разъемов - USB Type-C. Именно этот тип разъемов по прогнозам аналитических агентств к 2020 году позволит заряжать 50% мобильных устройств и 93% ноутбуков*. А в перспективе USB-С станет единым разъемом и заменит USB-А и micro-USB.

Преимущества USB Type-С очевидны:

Сокращение времени заряда мобильных устройств. Это обеспечивается благодаря максимальному зарядному току, показатели которого достигают 3000 мА, что на 25% больше, чем у USB типа А. Совершенствование стандарта USB Power Delivery может увеличить питание до 100 Вт, что позволит «напрямую» заряжать и более мощные периферийные устройства.

Удобство использования. Зарядный кабель можно подключить любой стороной, благодаря симметричному 24-контактному разъему – соединение осуществляется в любом случае.

Для обеспечения максимальной гибкости и совместимости с различными типами мобильных устройств предложение Legrand включает в себя универсальную модель зарядного устройства с двумя типами разъёмов – привычным А и призванным его заменить - С.

Благодаря дизайнерским решениям Legrand, устройства легко интегрируются как в ультрасовременные, так и классические интерьеры – новинка представлена в различных сериях электроустановочного оборудования: Etika, Valena Life/Allure, Mosaic, Celiane.

Розетки с разъемами USB-C серии Mosaic могут быть интегрированы в пластиковые кабель-каналы, напольные колонны, настольные многорозеточные блоки и другие решения Legrand для организации рабочих мест в современных офисных пространствах.

Все новинки соответствуют требованиям Таможенного союза к электротехническим изделиям, что гарантирует долговечную работу и безопасность для пользователей.

«Мы рады представить новый продукт, позволяющий обеспечить быструю и безопасную подзарядку самых разных устройств. Учитывая растущую популярность стандарта USB-C среди производителей смартфонов, планшетов и ноутбуков, мы прогнозируем большой интерес к данному оборудованию, которое органично дополнит стандартные силовые розетки как в жилом пространстве, так и в офисных, коммерческих и административных помещениях», - прокомментировал Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ.

*по данным компании ABIresearch