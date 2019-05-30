В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров

30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.

Собрание прошло под председательством Александра Казакова – профессионального директора, председателя Совета директоров Общества.

По итогам отчетного года чистая прибыль ПАО «МРСК Центра» составила 1 405,4 млн руб., из которой на дивиденды решено распределить 876,2 млн руб., или 62%. Утверждена величина дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,0207533 руб. на одну обыкновенную акцию с учетом рекомендации Совета директоров. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10 июня 2019 года.

В состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Головцов Александр Викторович;

Зархин Виталий Юрьевич;

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;

Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;

Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор;

Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети»;

Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»;

Логаткин Андрей Вячеславович - Директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети»;

Чевкин Дмитрий Александрович - Заместитель Директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»;

Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;

Варварин Александр Викторович - Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП.

Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества. Аудитором Общества на 2019 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг». Также утвержден ряд документов в новой редакции – Устав Общества, Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении Общества, а также Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания» и НП «НТС ЕЭС».

В годовом Общем Собрании акционеров Общества приняли участие 86,5 % акционеров с учетом участников, отдавших свои голоса заочно или посредством электронного голосования. Второй год подряд в ходе мероприятия предоставлялась возможность электронного голосования. Также в этом году возобновилась работа форума для обсуждения вопросов повестки дня и «горячей линии».

Генеральный директор Компании Игорь Маковский избран в состав Совета директоров при поддержке миноритарных акционеров, что свидетельствует о его значительном опыте, авторитете и доверии к нему. Вхождение генерального директора в Совет директоров Общества обеспечит сохранение выбранного стратегического курса и укрепит взаимопонимание между менеджментом компании и представителями акционеров.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский представил акционерам результаты деятельности Общества в 2018 году. Глава Компании в своем выступлении отметил, что в отчетном году МРСК Центра в полной мере обеспечила надежное и качественное электроснабжение потребителей в 11 регионах Центральной части России, а также достигла положительных финансовых и операционных результатов по основным видам своей деятельности, сохранив главенствующие позиции на рынках передачи электроэнергии и технологического присоединения в регионах присутствия. Оставаясь одним из лидеров по протяженности линий электропередачи и мощности подстанций среди компаний распределительного сектора, МРСК Центра продолжает активно обновлять свои производственные активы и снижать показатели удельной аварийности.

«В минувшем году МРСК Центра продолжала активно наращивать производственный потенциал и снижать показатели удельной аварийности. Важно отметить, что среди основных причин технологических нарушений, зафиксированных в 2018 году, не было ни одного случая ошибок персонала компании», ­­- подчеркнул Игорь Маковский в своем докладе. «В ближайших планах Компании реализация концепции проектов цифровой трансформации, что позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и, как следствие, – повысить качество и надежность электроснабжения» - добавил он.

Напомним, в 2019 году во всех филиалах МРСК Центра началась работа по созданию единых центров управления сетями, которые приходят на смену ныне существующим диспетчерским пунктам. Также, в текущем году, начнется реализация проектов «Цифровой РЭС» и «Цифровая подстанция». Два первых цифровых РЭС в структуре Компании будут созданы уже до конца 2019 года на базе филиалов «Белгородэнерго» и «Воронежэнерго».

Результаты голосования, а также полная информация о решениях, принятых Собранием, раскрывается Обществом в установленные законодательством Российской Федерации сроки и будет доступна на сайте уполномоченного информационного агентства и корпоративном сайте Общества.