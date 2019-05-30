В Твери обсудили развитие оперативно-технологического и ситуационного управления сетями

29 мая в Твери на базе Тверского учебно-производственного центра состоялся учебно-методический сбор начальников и специалистов оперативно-ситуационных отделов ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под руководством заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Центра» Ярослава Юрикова.

Приветствуя участников совещания на территории тверского филиала, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Манвел Мажонц отметил, что именно современные и высокотехнологичные центры управления сетями, контролируя работу энергооборудования в режиме реального времени, позволяют минимизировать риск аварийных ситуаций, оперативно устранять возникающие технологические нарушения и обеспечивать штатный режим работы электрических сетей, что в комплексе является залогом качественного электроснабжения потребителей.

Центральной темой совещания стало введение в структуру центров управления сетями компании нового подразделения – оперативно-ситуационных отделов (ОСО). Первичная и приоритетная задача подразделения - повышение эффективности взаимодействия сил и средств, привлекаемых для предотвращения и ликвидации крупных технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства.

Участники обсудили основные задачи нового функционального блока при поддержании готовности сил и средств филиалов компании для проведения аварийно-восстановительных работ. В режиме диалога руководители рассмотрели вопросы деятельности ОСО при организации совместных учений и противоаварийных тренировок энергетиков.

Отдельным тематическим направлением совещания стал вопрос деятельности ещё одного подразделения, недавно введенного в структуру тверского филиала ПАО «МРСК Центра» - профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) МРСК Центра.

Завершающим этапом совещания стало посещение руководителями оперативно-технологического блока тверского центра управления сетями, где гости смогли увидеть техническое оснащение Центра, современные средства связи и телекоммуникаций, работу оперативного персонала, регулирующего деятельность оперативно-выездных бригад и контролирующего обстановку в регионе.