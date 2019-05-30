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Модернизация

В Твери обсудили развитие оперативно-технологического и ситуационного управления сетями

В Твери обсудили развитие оперативно-технологического и ситуационного управления сетями

30 мая 2019, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Тверьэнерго

Тверьэнерго

29 мая в Твери на базе Тверского учебно-производственного центра состоялся учебно-методический сбор начальников и специалистов оперативно-ситуационных отделов ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под руководством заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Центра» Ярослава Юрикова.

Приветствуя участников совещания на территории тверского филиала, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Манвел Мажонц отметил, что именно современные и высокотехнологичные центры управления сетями, контролируя работу энергооборудования в режиме реального времени, позволяют минимизировать риск аварийных ситуаций, оперативно устранять возникающие технологические нарушения и обеспечивать штатный режим работы электрических сетей, что в комплексе является залогом качественного электроснабжения потребителей.

Центральной темой совещания стало введение в структуру центров управления сетями компании нового подразделения – оперативно-ситуационных отделов (ОСО). Первичная и приоритетная задача подразделения - повышение эффективности взаимодействия сил и средств, привлекаемых для предотвращения и ликвидации крупных технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства.

Участники обсудили основные задачи нового функционального блока при поддержании готовности сил и средств филиалов компании для проведения аварийно-восстановительных работ. В режиме диалога руководители рассмотрели вопросы деятельности ОСО при организации совместных учений и противоаварийных тренировок энергетиков.

Отдельным тематическим направлением совещания стал вопрос деятельности ещё одного подразделения, недавно введенного в структуру тверского филиала ПАО «МРСК Центра» - профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) МРСК Центра.

Завершающим этапом совещания стало посещение руководителями оперативно-технологического блока тверского центра управления сетями, где гости смогли увидеть техническое оснащение Центра, современные средства связи и телекоммуникаций, работу оперативного персонала, регулирующего деятельность оперативно-выездных бригад и контролирующего обстановку в регионе.

«Профессиональная деятельность блока оперативно-технологического и ситуационного управления сопряжена с работой в ситуациях, требующих навыков оперативного анализа информации и молниеносного принятия решений, – отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «МРСК Центра» Ярослав Юриков. - Данные обстоятельства диктуют свои условия и требуют от сотрудников умения максимально эффективно выполнять действия, от которых в конечном итоге зависит качество электроснабжения потребителей. Именно с этой целью мы продолжаем совершенствовать систему оперативно-технологического и ситуационного управления и вводим в структуру ЦУС новое подразделение, которое позволит минимизировать сроки оперативного реагирования на нештатные ситуации, обеспечить разработку комплекса превентивных мероприятий и как результат – повысить надежность работы электросетевого комплекса регионов Центра и Приволжья».

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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