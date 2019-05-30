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Встречи

В регионах началась кампания по подготовке к получению субсидий на строительство метановых заправок

В регионах началась кампания по подготовке к получению субсидий на строительство метановых заправок

30 мая 2019, 11:45
Рубрика: Встречи
Метки: ГАЗ, АГНКС, СПГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе делегации во главе со специальным представителем  Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа, Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым посетил с рабочим визитом Калининградскую область.

В рамках поездки состоялось совещание по вопросам газоснабжения, газификации и развития рынка газомоторного топлива на территории Калининградской области. 

Антон Инюцын рассказал, что на сегодняшний день определены параметры ключевых мероприятий по государственной поддержке развития рынка газомоторного топлива на 2019 г. и параметры на период 2020-2024 год.

«Прежде всего это развитие заправочной инфраструктуры для компримированного природного газа. Объем финансирования на поддержку АГНКС в 2019 году должен составить 3,3 млрд рублей в год, а на период с 2020 по 2024 года – по 3,5 млрд. рублей в год. Это позволит стимулировать ввод 90 АГНКС в год и утроить существующие темпы развития инфраструктуры», - сказал он.

Кроме этого, по словам замминистра на программу льготного переоборудования  через регионы  планируется направить в 2019 году 220 млн. рублей, а начиная с 2020 – по 750 млн руб, также 750 млн рублей в год планируется направлять на развитие заправочной инфраструктуры на СПГ.

«Указанные меры государственной поддержки позволят сформировать необходимую инфраструктуру, чтобы приобретая автобус, грузовик, коммерческий автомобиль можно было не только экономично, но и не нарушая своего графика, заправиться всегда и рядом, как мы это делаем на бензине и дизеле», - пояснил замглавы энергетического ведомства.

Антон Инюцын заключил, что Минэнерго России ждет от Калининградской области заявки на финансирование из федерального бюджета на 2020-2021 на субсидирование АГНКС и льготное переоборудование, а также предложения региона в области развития СПГ-бункеровки и КриоАЗС, приграничного сотрудничества.

«Необходимо уже сейчас в рамках формирования регионального бюджета запланировать со-финансирование данных мероприятий. Саму работу по обеспечению ввода АГНКС в 2020 году необходимо проводить совместно с инвесторами уже сейчас. Решение о выделении субсидии региону Правительство будет принимать ориентировочно уже в ноябре 2019, исходя из уровня строительной готовности», - добавил замминистра.

Компания: Министерство энергетики РФ

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