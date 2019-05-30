Завершён отбор проектов модернизации тепловой энергетики на 2022-2024 годы

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака определила проекты модернизации тепловой генерации по итогам первого конкурентного отбора проектов на 2022 – 2024 год.



В рамках прошедшего в апреле конкурса отобрано 30 наиболее эффективных проектов модернизации с установленной мощностью 8,6 ГВт, представляющих собой 18 электростанций, расположенных в 13 субъектах Российской Федерации.



В первой ценовой зоне европейской части страны отобрано 18 проектов работающих на газе мощностью 6,9 ГВт, во второй ценовой зоне Сибири отобрано 12 проектов на угле мощностью 1,7 ГВт.



Половина из отобранных проектов модернизации участвует в выработке тепла, половина представляет собой модернизацию конденсационного оборудования, задействованного только в выработке электрической энергии.



По итогам конкурентного отбора снижение удельных капитальных затрат относительно максимальных (соответствующих заявленному набору мероприятий по модернизации) составило более 25%, относительно предельного уровня капитальных затрат по типам используемого топлива составило 80%.



Такой результат говорит о высокой эффективности конкурентных механизмов, использованных при проведении отбора, позволяющих сэкономить существенные средства для потребителей. Механизмы отбора дают возможность провести запланированную модернизацию тепловой генерации, сохраняя цены в отрасли ниже инфляционных ожиданий.



Кроме того, в итоговый перечень проектов модернизации включены 15 проектов мощностью 1,8 ГВт, отобранные по итогам работы Правительственной комиссии на основе выработанной системы критериев, учитывающих решение проблем экологии, важность станции в теплоснабжении, эффективность проекта с точки зрения стоимости для потребителей, техническое состояние станции, а также наличие в проекте инновационных технических решений.



В результате в ближайшее время в 20 регионах России начнется модернизация 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.



По итогам отборов проектов поставщики принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет, обеспечивающие надежность работы энергосистемы, а также по обязательному использованию в проектах модернизации локализованного оборудования, вкладывая деньги в российское энергетическое машиностроение, совокупные инвестиции в который по итогам первых отборов составят порядка 142 млрд. рублей.



Предстоит провести еще 7 отборов, по итогам которых будет обновлено более 40 ГВт тепловой генерации, повышена эффективность производства электроэнергии, увеличена установленная мощность ЕЭС.



Кроме того комиссией одобрены четыре проекта по новому механизму компенсации затрат на модернизацию генерации в неценовых зонах по проработанным объектам генерации, получившим одобрение Минэнерго России, заключение Системного оператора и подтвержденные обращениями руководителей соответствующих субъектов Российской Федерации: модернизации Артемовская ТЭЦ-2, Хабаровская ТЭЦ-4, Якутская ГРЭС-2 взамен выводимых из эксплуатации энергоблоков, а также реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2. Суммарная установленная мощность проектов - 1 262 МВт, объекты предполагаются к вводу в эксплуатацию в 2025-2026 годах.