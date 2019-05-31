Александр Новак: “Узбекистан является одним из ключевых регионов деятельности для российских компаний ТЭК”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

В ходе заседания Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил заметный рост товарооборота России и Узбекистана за последние несколько лет.

“Торговый оборот России и Узбекистана вырос более чем на 20–25%, достиг $4,5 млрд, это один из самых высоких показателей с государствами СНГ. Положительная динамика сохраняется и в этом году - увеличился оборот на 10%. Есть амбициозная задача – вывести его на уровень $10 млрд”, - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев также отметил, что в части инвестиционного сотрудничества Россия остается весьма серьезным партнером для Узбекистана.

“Здесь общий объём капиталовложений – порядка $9 млрд, работает более 1,1 тыс. предприятий с участием российского капитала. Для нас Узбекистан – ключевой партнёр в Центральной Азии. Мы рассчитываем, что этот новый инструмент – а именно комиссии на уровне глав правительств – также будет дополнительным стимулом, дополнительным инструментом для реализации больших задач, крупных инвестиционных проектов”, - выразил надежду глава Российского правительства.

По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана Александр Новак отметил, что отношения России и Узбекистана в сфере энергетики динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

“Узбекистан является одним из ключевых регионов деятельности для многих российских компаний ТЭК, в частности, “Лукойла” и “Газпрома”, Россия является надежным поставщиком нефтепродуктов для потребителей Республики, - отметил глава Минэнерго России.

В настоящий момент общий накопленный объем инвестиций компании “Лукойл” в экономику Узбекистана достиг $8 млрд, сообщил он.

“Ярким примером плодотворного сотрудничества наших стран является совместный проект “Лукойла” с узбекской компанией «Узбекнефтегаз» по Кандымскому газоперерабатывающему комплексу, введенному в 2018 году”, - сказал Министр.

В то же время планомерно развиваются отношения Республики с ПАО “Газпром”, участвующем в разработке газоконденсатного месторождения "Джел". Компания «Зарубежнефть» также считает сотрудничество с узбекскими партнерами одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Что касается электроэнергетической сферы, то и здесь наметился определенный прогресс, сообщил Александр Новак.