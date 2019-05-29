День молодого специалиста

Встречи молодых специалистов ЗАО «ЗЭТО» на базе отдыха «Солнечный» в Опухликах стали уже традиционными. Насыщенная развлекательная программа, дружеское общение, плюс хорошая погода и замечательная природа делает такие встречи особенно запоминающимися. И как отмечали многие ребята, они с нетерпением ждут следующего года, чтобы опять всем вместе собраться здесь.

В этот раз, с самого утра, участники встречи приняли участие в корпоративном тимбилдинге. Организаторы игры предложили выбрать судейскую команду, а оставшимся разделиться на три команды и выполнить первое задание: придумать название, девиз и нарисовать флаг. И вот уже команды «Оба-на!», «Адреналин» и «Пингвины» стали соревноваться в силе, ловкости и смекалке, а самое главное, в умении сконцентрироваться и действовать сплоченным коллективом.

В течение нескольких часов ребята в составе трех команд соревновались между собой за право считаться победителем. Команду-победителя, конечно, определили по количеству набранных баллов, хотя, разумеется, это не самое главное. После короткого отдыха, участники встречи продолжили праздник в зале, за накрытыми столами. В этот день молодежь пришли поздравить руководители предприятия и города, депутаты Великолукской городской Думы.

Открывая встречу, к ее участникам обратился генеральный директор завода, депутат Великолукской городской Думы Денис Валерьевич Мунштуков. Он отметил, что со дня последней встречи прошел год и этот период был, хотя не простым, но плодотворным. Предприятие стабильно работает и держит курс на развитие, на производство высокотехнологичного оборудования. Ведь для того, чтобы конкурировать, на рынке необходимо развиваться, и расширять ассортимент выпускаемой продукции. «Мы ставим перед собой амбициозные планы, не останавливаемся на достигнутом и уверенно движемся вперед» - подчеркнул Денис Валерьевич и напомнил участникам встречи, что этот год особенный, в этом году завод отметит свое 60-летие. Также он отметил, что формат таких встреч объединяет коллектив, а это очень важно для получения молодежью навыков работы на таких крупных предприятиях, как ЗАО «ЗЭТО» где каждый из молодых сотрудников завода может найти себе дело по душе и реализовать себя как специалиста. В заключении Денис Валерьевич пожелал участникам встречи приятного общения и хорошего настроения.

О том, что ребятам очень повезло работать на крупнейшем предприятии региона, где производится высокотехнологичная продукция, отметил в своем приветствии первый заместитель главы города Сергей Георгиевич Гусев. И подчеркнул, что городская власть под руководством главы города Николая Николаевича Козловского делает очень много для того чтобы создать для молодежи в нашем городе достойные условия для работы, учебы и отдыха.

А еще, о том, как им повезло, что они работают на таком предприятии, как ЗАО «ЗЭТО» рассказывали в перерыве и сами участники встречи.

С 2016 года на предприятии наладчиком КИПиА в цехе № 22 трудится Иван Лущенков. «На заводе всегда уделяется много внимания досугу молодежи, есть возможность заниматься спортом. А такие встречи как сегодня, способствуют сплочению коллектива» - рассказал Иван.

К его словам присоединилась и инженер-технолог цеха № 12 Анна Полякова, которая работает на заводе вот уже семь лет. «Стабильно работающее предприятие, хорошая заработная плата, социальная поддержка в отношении сотрудников предприятия и их семей, возможности для карьерного роста и учебы. Я начинала работать комплектовщицей, учусь заочно и работаю инженером-технологом. Тем, кто учится, всегда предоставляют учебный отпуск, всегда идут навстречу. И еще мне очень нравится, что есть возможности для занятий спорта, сегодня это очень важно для молодежи. Вот я, например, сдала нормы ГТО, занимаюсь настольным теннисом, волейболом» - рассказала Анна.

Стабильная работа, уверенность в завтрашнем дне, социальные гарантии – все это отмечали молодые специалисты, участники встречи и выражали благодарность генеральному директору завода Денису Валерьевичу Мунштукову за организацию такого интересного мероприятия. А также высказали пожелание организаторам мероприятия, чтобы на следующей встрече можно было поиграть в футбол или волейбол.

Ответственное отношение к работе, желание расти, развиваться, внести свой вклад в общее дело не появляется у сотрудников само по себе. Человеку важно ощущать себя незаменимым, быть частью коллектива, одной командой. Только тогда он раскрывается на все сто, показывает, на что способен, объединяется с коллегами ради достижения поставленных целей. А сплоченности коллектива и способствуют такие встречи в неформальной обстановке.