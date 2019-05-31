Экс-глава Минкомсвязи Никифоров вошел в совет директоров ММК

Бывший министр связи и массовых коммуникаций, генеральный директор компании "Развитие Иннополиса" Николай Никифоров вошел в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в качестве независимого директора, следует из материалов ММК.

Состав совета директоров компании избран на годовом собрании акционеров. В совет также переизбран основной акционер ММК Виктор Рашников, директор ММК по экономике Андрей Еремин, член комитета по стратегическому планированию в совете директоров ММК Ольга Рашникова, гендиректор компании Павел Шиляев и член комитета по стратегическому планированию, заместитель генерального директора ММК по продажам Сергей Ушаков.

В качестве независимых директоров в совет также вошли член правления, первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин, стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы "Хэй Груп" Валерий Марцинович, директор департамента филиала компании Baring Vostok Ральф Таваколян Морган и заместитель генерального директора "УК Полиметалл" Зумруд Рустамова.

Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 годы. В настоящее время он является председателем наблюдательного совета "Университета Иннополис", председателем совета директоров разработчика компьютерного программного обеспечения "Дигинавис" и возглавляет "Развитие Иннополиса".

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.

ТАСС