Экспертный совет ОЭЗ "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты на 10,6 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" одобрил проекты с общим объемом инвестиций в 10,6 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ОЭЗ.

"В пятницу состоялось заседание экспертного совета ОЭЗ "Санкт-Петербург", на котором были рассмотрены четыре новых проекта, а также изменения в соглашения двух действующих резидентов. Общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет 10,67 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Совет рассмотрел заявки на предоставление статуса резидента ОЭЗ "Санкт-Петербург" следующим компаниям: ООО "АТМ", ООО "ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС", ООО "БИОГЕН" и ООО "НПЦ "ЛКТ". Еще две компании - действующие резиденты ОЭЗ "Санкт-Петербург" - ООО "Балтфарма" и ООО "ПФ "ЭЛКОН" представили экспертному совету корректировки текущих проектов в ОЭЗ. Подробности проектов по просьбам компаний пока не разглашаются.

Сейчас на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрированы в качестве резидентов 49 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках - "Нойдорф" (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.

ТАСС