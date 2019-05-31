Энергообъекты "Россети Юг" украсили работы художников-граффитистов

Компания «Россети Юг» в сотрудничестве с ростовским художником Олегом Калиниченко создали масштабное граффити. Арт-проект украсил ограждение подстанции в центре Ростова-на-Дону. Композиция, которая появилась на пересечении улиц Текучева и Семашко, удачно вписалась в общий архитектурный стиль города, оживив безликий промышленный объект.



Команда граффитистов под руководством хорошо известного в Ростове-на-Дону энтузиаста этого жанра Олега Калиниченко изобразила сюжеты из истории предприятия, города и страны. Взглядам ростовчан предстали зарисовки на тему преемственности поколений, масштабных свершений советского периода, узнаваемые улицы и исторические здания - первая электростанция в переулке Семашко и здание «Ростовэнерго» на Садовой, построенное по проекту известного архитектора Льва Эберга.



«Россети Юг» активно участвует в общественной жизни регионов, в которых работает, и этот проект добавил ростовским улицам ярких красок, сделал город еще привлекательнее. Энергетики готовы предоставлять свои промышленные площадки под такие проекты и другим энтузиастам.