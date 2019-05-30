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Модернизация

ФСК ЕЭС актуализировала типовое задание на проектирование

ФСК ЕЭС актуализировала типовое задание на проектирование

31 мая 2019, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная сетевая компания опубликовала новую редакцию Типового задания на проектирование объектов инвестиционной программы. 
 
В Типовое задание включены требования, направленные на применение Альбомов:
  • «Типовая проектная документация на шкафы РЗА»;
  • «Типовая проектная документация на шкафы АСУ ТП»;
  • «Типовая проектная документация на шкафы УПАСК»;
  • «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»,
а также программно-технического комплекса, разработанного в рамках научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы ПАО «ФСК ЕЭС» «Разработка электронного каталога типовых проектных решений для проектирования и конфигурирования оборудования системы защиты, управления ПС, включая решения по Цифровым ПС, с применением наилучших доступных технологий».
 
Типовое задание также дополнено требованиями актуальных нормативных правовых актов Российской Федерации, национальных, отраслевых и корпоративных стандартов, а также организационно-распорядительных документов ФСК ЕЭС производственной тематики. 
 
Типовое задание на проектирование содержит основные требования к разрабатываемой проектной документации, форму с перечнем основных технических характеристик проектируемых электросетевых объектов (строящихся/реконструируемых в рамках инвестиционного проекта), перечень подлежащих разработке и предоставляемых подрядчиком материалов предпроектных обследований, инженерных изысканий, проектной и исходно-разрешительной документации. В Типовом задании приведен перечень основополагающих документов, подлежащих учету при проектировании электросетевых объектов.
 
Ознакомиться с документом можно в разделе «Техническая политика»: http://www.fsk-ees.ru/about/technical_policy/

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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