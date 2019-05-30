ФСК ЕЭС актуализировала типовое задание на проектирование

Федеральная сетевая компания опубликовала новую редакцию Типового задания на проектирование объектов инвестиционной программы.

В Типовое задание включены требования, направленные на применение Альбомов:

«Типовая проектная документация на шкафы РЗА»;

«Типовая проектная документация на шкафы АСУ ТП»;

«Типовая проектная документация на шкафы УПАСК»;

«Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»,

а также программно-технического комплекса, разработанного в рамках научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы ПАО «ФСК ЕЭС» «Разработка электронного каталога типовых проектных решений для проектирования и конфигурирования оборудования системы защиты, управления ПС, включая решения по Цифровым ПС, с применением наилучших доступных технологий».

Типовое задание также дополнено требованиями актуальных нормативных правовых актов Российской Федерации, национальных, отраслевых и корпоративных стандартов, а также организационно-распорядительных документов ФСК ЕЭС производственной тематики.

Типовое задание на проектирование содержит основные требования к разрабатываемой проектной документации, форму с перечнем основных технических характеристик проектируемых электросетевых объектов (строящихся/реконструируемых в рамках инвестиционного проекта), перечень подлежащих разработке и предоставляемых подрядчиком материалов предпроектных обследований, инженерных изысканий, проектной и исходно-разрешительной документации. В Типовом задании приведен перечень основополагающих документов, подлежащих учету при проектировании электросетевых объектов.