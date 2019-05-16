Главные инженеры "Ленэнерго" подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода

30 мая 2019 года состоялось совещание главных инженеров и руководителей производственных блоков «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») по итогам работы в осенне-зимний период (ОЗП) 2018/2019 гг. Cпециалисты проанализировали основные причины технологических нарушений на сетях, а также рассмотрели вопросы инновационного развития, производственной безопасности и других направлений работы электросетевой компании за 1 квартал 2019 года.

Зимой этого года распределительные сети «Ленэнерго» наиболее сильно пострадали от воздействия неблагоприятных погодных явлений – шторма, порывистого ветра, обильных снегопадов и, как следствие, падения на линии электропередачи веток и деревьев. Силы и средства компании были мобилизованы с целью максимально быстрого устранения технологических нарушений, недопущения массовых отключений потребителей.

В настоящее время в «Ленэнерго» ведется реализация программы повышения надежности электроснабжения в электрических сетях 0,4-110 кВ. В ней определен перечень линий, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных метеорологических явлений при прохождении штормовых фронтов на территории Ленинградской области, а также основные мероприятия, направленные на сокращение количества отключений и времени их ликвидации. В текущем году планируется заменить более 500 км неизолированного провода воздушных линий на самонесущий изолированный провод, провести капитальный ремонт 470 км воздушных линий и установить 190 коммутационных аппаратов и указателей короткого замыкания.

В рамках реализации программы инновационного развития «Ленэнерго» продолжается переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения, создание цифровых РЭС и модернизация распределительных сетей, внедряются новые технологии и материалы, активно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Также на совещании были рассмотрены вопросы совершенствования системы оперативного управления электросетевым комплексом и итоги работы «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года по снижению производственного травматизма.

«Осенне-зимний период 2018/2019 гг. оказался непростым для «Ленэнерго». По итогам мы провели серьезную аналитическую работу, выявили наиболее слабые места и будем реализовывать комплекс мер по повышению надежности работы всего электросетевого комплекса. Уже сейчас наступает активная фаза реализации ремонтной программы, успешное выполнение которой является залогом хорошей подготовки к будущему отопительному сезону», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер компании Игорь Кузьмин.

С января по апрель энергетики провели ремонт 1345 км воздушных линий, а также отремонтировали 351 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В течение года компания проведет ремонт порядка 4,5 тысячи километров воздушных и кабельных линий различного уровня напряжения, расчистку свыше 3600 га трасс воздушных линий в Ленинградской области и ремонтные работы на 1746 различных трансформаторных подстанциях.