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Мероприятия

IEK GROUP и компания "ЭТМ" приглашают на конференцию в Ярославль

IEK GROUP и компания ЭТМ приглашают на конференцию в Ярославль

31 мая 2019, 09:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Мероприятие для профессионалов электротехнической отрасли пройдет 6 июня в Ярославле. На конференции, которую организует компания «ЭТМ», новинки и современные решения представят ведущие производители электротехники, в том числе IEK GROUP.

В рамках мероприятия будет уникальная возможность пообщаться с профессионалами электротехнической отрасли, развить уже существующие деловые контакты и найти новых партнеров, а также принять участие в разнообразной и насыщенной деловой программе. С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организаторов.

Ждём вас 6 июня 2019 года с 10 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, отель Park Inn.

Вход свободный! Обязательная регистрация на сайте www.etm.ru.

Компания: Группа компаний IEK

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