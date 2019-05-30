Игорь Маковский: "Борьба с хищениями электроэнергии – один из приоритетов нашей деятельности"

В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 4 месяца 2019 года.

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов, совместно со специалистами блока безопасности, по 20 субъектам РФ было выявлено более четырех тысяч фактов незаконного потребления электрической энергии. Общий объем хищений составил свыше 65 миллионов кВт*ч. на более чем 220 миллионов рублей.

Энергетики принимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа. Кроме того, по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным блоком безопасности МРСК Центра, направлялись заявительские материалы в правоохранительные органы.

«Пресечение хищений электроэнергии – один из приоритетов нашей деятельности. И дело не только в ущербе, наносимом компании энерговорами, но и в том, что от их действий зачастую страдают законопослушные граждане, исправно оплачивающие счета. Из-за краж происходят перепады напряжения в сети, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев. Поэтому логично, что средства, взыскиваемые с недобросовестных потребителей, компания направляет, в том числе, на финансирование основных производственных мероприятий, обеспечивающих качество и надежность электроснабжения жителей 20 регионов страны», – подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

МРСК Центра - управляющая организация МРСК Центра и Приволжья напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.