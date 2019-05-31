Итоги очередного Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в России

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний и Российского топливного союза.



По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.



По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 709,4 тыс. т., за май – 2 711,9 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 598,3 тыс. т, за май – 2 435,9 тыс. т, экспорт за неделю составил 76,9 тыс. т, за май – 311,0 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 27 мая составили 1,6 млн т.



Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 228,6 тыс. т, за май – 4 839,9 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 707,1 тыс. т, за май – 2 629,3 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 540,1 тыс. т, суммарно в мае – 2 125,8 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 27 мая составили 2,6 млн т.



По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 364,2 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 151,0 тыс. т автобензина, 146,2 тыс. т дизтоплива, 38,6 тыс. т авиатоплива, 28,4 тыс. т топочного мазута, а также 14,2 тыс. т СУГ.