На прошедшем в МРСК Юга собрании акционеров анонсировали реализацию первых цифровых проектов уже в 2019 году

Основные направления деятельности компании в 2019 году и достижения прошедшего года обсудили на прошедшем в ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») годовом общем собрании акционеров.

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев отчитался перед акционерами об основных производственных результатах и финансово-экономических показателях по итогам работы в 2018 году. По всем основным направлениям деятельности сохранялась устойчивая положительная динамика. Показатель чистой прибыли по итогам 2018 года стал самым крупным за всю историю существования компании и составил 1,12 млрд рублей, капитализация выросла на 3,39% и составила 3,7 млрд рублей. Успехи компании, безусловно, положительно скажутся на акционерах, которые получат рекордные дивиденды в размере 561 млн рублей.

«В целом, прошедший год показал, что специалисты МРСК Юга могут и готовы успешно решать самые сложные и масштабные задачи. Все запланированные мероприятия и программы выполнены в полном объеме. Так, в 2018 году средняя длительность технологических нарушений по всем филиалам МРСК Юга снизилась на 14,6% и составила менее двух часов по сравнению с предыдущим годом, а количество технологических нарушений снизилось на 4,6%. В рамках инвестиционной программы введено в эксплуатацию 545 км линий электропередачи (152 % от плана) и 52 МВА трансформаторной мощности (238 % от плана). Объем капитальных вложений составил более 2 млрд рублей или 125 % от утвержденной инвестиционной программы», - отметил Борис Эбзеев.

Все проводимые мероприятия соотносятся с критериями программы «Цифровая трансформация 2030». Сейчас компания активно осваивает задачи первого этапа – автоматизацию учета электроэнергии. За прошлый год было установлено 102,9 тысяч интеллектуальных приборов учета. Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на основе энергосервисных контрактов позволила МРСК Юга в 2018 году сэкономить более 41,5 млн кВт*ч. Всего на территории ответственности МРСК Юга установлено более 130 тысяч интеллектуальных приборов учета. Все установленные счетчики объединены в единую систему коммерческого и технического учета электроэнергии.

Представитель основного акционера, председатель Совета директоров ПАО "МРСК Юга", главный советник ПАО «Россети» Ольга Сергеева в своем докладе отметила положительную динамику в финансовых показателях и инвестиционной привлекательности компании и акцентировала внимание на проектах цифровизации.

«Ближайшие несколько лет - время активного внедрения цифровых проектов. Первые из них будут реализованы уже в 2019 году. Рассчитываем, что компания получит ожидаемый экономический эффект и повысит ключевые показатели. Эти проекты начаты по всей группе компаний «Россети». Они масштабны по всем критериям и МРСК Юга способна их реализовать. Эффект от этого проекта для потребителей выразится в качественном электроснабжении и расширении их возможностей, а для акционеров – в доходности», - сказала она.

В ходе собрания акционеры МРСК Юга проголосовали по вопросам утверждения годового отчета Общества за 2018 год и годовой финансовой отчетности Общества по результатам прошедшего финансового года, о распределении прибыли и выплате дивидендов, выбора членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, аудитора, Устава Общества и некоторых внутренних документов Общества в новых редакциях. Результаты голосования акционеров будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ