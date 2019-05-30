Расширение линейки пожаробезопасных кабелей компании Belden

Компания Belden Inc., мировой лидер в области решений для передачи сигнала в критически важных ситуациях, выпустила новые кабели серии Safe-T-Line Circuit Integrity (CI). Отвечающие нормативным требованиям сохранения целостности цепи в течение трёх часов для систем голосового оповещения и управления эвакуацией при аварии (EVAC) кабели соответствуют критериям Комитета сертификации предотвращения потерь (LPCB) и выдерживают экстремальные температуры, характерные для условий промышленного производства. Кабели серии Safe-T-Line CI гарантированно сохраняют работоспособность систем голосового оповещения и управления эвакуацией различных инфраструктур, обеспечивая наиболее благоприятные возможности для специалистов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и производстве контролируемых отключений в случае пожара или связанных с ним аварий.



При использовании одобренных Комитетом сертификации предотвращения потерь (LPCB) кабелей Safe-T-Line CI компании Belden потребителям обеспечиваются следующие преимущества:

Гарантия спокойствия и оптимально длительного сохранения функциональности с расширенным температурным диапазоном в случае пожара и соответствие самым строгим требованиям по сохранению целостности цепи.

Возможности удобного монтажа и прокладки благодаря конструкции кабеля (легко удаляемые слои изоляции на основе силоксанового каучука).

Разнообразие предлагаемых прочных кабельных конструкций для принятия экономически эффективного конфигурируемого решения в соответствии с потребностями конкретной инфраструктуры.

В зависимости от области промышленного применения инженеры и специалисты по интегрированным системам могут выбирать между кабелями, рассчитанными на трёхчасовое сохранение работоспособности, бортовыми кабелями с двухчасовым запасом времени и кабелями с легко удаляемыми изоляционными слоями. Кабели серии Safe-T-Line выпускаются с двумя, тремя и четырьмя жилами, сечением 1,5 мм² и 2,5 мм².



Кабели обладают оптимальной стойкостью к воздействию экстремальных температур, воды и механических факторов в соответствии с требованиями британского стандарта BS 6387 и европейского стандарта EN 50200, поэтому они идеально подходят для областей применения с разнообразным температурным диапазоном, в частности, в зданиях и критически важных промышленных объектах, в которых может потребоваться управляемый останов в случае аварийных ситуаций.