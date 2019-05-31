Сергей Чемезов провел заседание Бюро Союзмаша России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Президент Союза машиностроителей России и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов возглавил расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», которое прошло в Москве. Заседание было посвящено вопросам диверсификации ОПК на предприятиях радиоэлектронной промышленности и мерам повышения конкурентоспособности их продукции.

«Мы продолжаем серию заседаний, посвященных проблемам диверсификации ОПК и мерам повышения конкурентоспособности промышленности. В октябре мы рассмотрели задачи, которые необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по диверсификации ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции в судостроении. Сегодня обсудим, как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной промышленности», – объявил Сергей Чемезов.

Ключевой доклад о диверсификации предприятий ОПК в радиоэлектронной промышленности представил член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко. Он отметил, что объем продаж предприятий РЭК продукции для федеральных органов исполнительной власти в сегментах медицинского оборудования, вычислительной техники, телеком-оборудования и другой электроники в 2018 году составил 18 млрд рублей. При этом объем госзакупок только в сфере ИТ- и телеком-техники составляет не менее 100 млрд рублей в год. То есть на рынке закупок для федеральных органов исполнительной власти продолжает преобладать зарубежная продукция, несмотря на наличие российских аналогов, сопоставимых по качеству и характеристикам.

«Для вывода на традиционные рынки продукции отечественных производителей радиоэлектроники со стороны государства требуется принятие точечных запретительных мер на использование иностранной продукции с учетом требований безопасности. Но речь не об ограничении конкуренции, а о том, что сегодня необходимо создать условия, при которых разрабатывать и производить в России будет либо выгодно, либо обязательно в обмен на совместное присутствие на российском рынке», – подчеркнул Сергей Сахненко.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев поддержал предложенные участниками заседания меры поддержки радиоэлектронного сектора промышленности:

«Согласен с тем, что государство не пострадает, если освободит предприятия радиоэлектроники от части налогов, чтобы сделать их конкурентоспособными. Отечественные производители радиоэлектроники должны иметь преимущества. Мы также готовы поддержать и проработать законодательную инициативу о приоритетности закупок отечественных разработок при наличии зарубежных аналогов их продукции. Действительно, необходимо помочь нашим производителям на первых порах для выхода на рынок и его завоевания, создав специальные условия для промышленности», – отметил он.

На заседании также была проведена ротация в руководящих органах Союза и Лиги. Так, вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. В связи с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе из числа заместителей председателя Союзмаша исключен бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров. Кроме того, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев избран вице-президентом Лиги содействия оборонным предприятиям.