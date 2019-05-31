"Справочник" RusCable.Ru пополнился информацией о полимерах

раздел КАБЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Важная новость для всех пользователей портала RusCable.Ru! Мы обновили один из своих самых старых и самых обширных разделов – «Справочник».



Имея в своем распоряжении огромное количество информации о кабельном рынке и представленной на нем продукции, мы стремимся совершенствовать инструменты портала, чтобы пользователям было удобно ориентироваться и получать все необходимое для работы.



Одним из важных недавних обновлений стало расширение номенклатуры нашего технического «Справочника» – самого крупного банка данных кабельно-проводниковой продукции. В первую очередь расширение произошло за счет добавления полимеров, которые применяются для изготовления кабеля и провода. В новый раздел "Кабельные полимеры" добавлены марки продуктов компаний «Пласткрафт», «Метаклэй», Compoly, «Башпласт», Полимерпласт. И это только начало!



Мы – за качество



В последнее время производители кабеля сталкиваются с низким качеством российских полимерных материалов. Вопрос не раз озвучивался на всевозможных встречах, круглых столах, семинарах, в том числе в рамках крупных отраслевых мероприятий. Являясь не только информационным партнером, но и часто их организатором, RusCable.Ru очень хорошо знаком с этой проблемой. Поэтому мы стремимся больше рассказывать о рынке полимеров, привлекая внимание к его продуктам и их качеству. Это мы будем делать и 27 мая в рамках санкт-петербургской выставки «Энергетика и электротехника» на сессии «Кабельный бизнес: потребности и возможности». Приглашаем всех неравнодушных принять в ней участие!



Максимально широкий выбор



В «Справочнике» представлено все многообразие существующих на российском рынке кабелей и проводов, кабельной арматуры, инструмента, СИП, оборудования и т. д. В огромной картотеке главного раздела «Справочника» содержится максимально подробная информация о силовых кабелях с пропитанной бумажной и изоляцией из СПЭ , огне- и термостойких, изолированных и неизолированных, обмоточных, монтажных и специального назначении; здесь модно найти кабели для разных отраслей промышленности: от жилищного строительства до нефтегазового комплекса.



Полезно, удобно и всегда актуально



«Справочник» снабжен иллюстрациями и схемами, предлагает несколько разных способов сортировки позиций, в нем есть встроенный поиск. Поэтому на более чем 1300 страницах технической информации найти то, что нужно именно вам, можно легко и быстро, а ориентироваться во всем многообразии представленной КПП очень удобно.



Это один из самых первых разделов портала, он регулярно и оперативно пополняется, расширяется и совершенствуется вот уже более 10 лет. При этом мы всегда открыты новым предложениям и принимаем материалы на электронную почту mail@ruscable.ru. Мы дополняем рубрики формами для быстрого онлайн-заказа, адаптируем «Справочник» для работы с ним с любого электронного устройства: компьютера, смартфона или планшета, под управлением разных операционных систем. Неудивительно, что каждый месяц его просматривают более 75 000 раз!