Startup Village 2019: каждый инвестор нашел свой стартап

29-30 мая в Инновационном центре «Сколково» состоялась седьмая международная конференция Startup Village 2019 – самое крупное событие для России и стран СНГ в сфере технологического предпринимательства. Конференцию в поисках интересных проектов посетили более 1000 представителей инвестиционного сообщества. А всего за два дня в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек из 85 стран мира.

Деловая программа Startup Village 2019 включала в себя свыше 150 мероприятий, посвященных теме инновационного бизнеса. На площадке конференции работала выставка Startup Bazaar, где свои разработки представили около 200 инновационных компаний.

Виктор Вексельберг, Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково»: «Startup Village – живая среда, которая должна сформировать в бизнес-сообществе новые знакомства и партнерские отношения. И это должно служить основой для дальнейшего появления на рынке новых технологий».

В рамках панельной дискуссии «Startup Against the Machine: Lean, Corporate, VC» представители всемирно известных акселераторов и Фонда «Сколково» рассказали о том, как они отбирают проекты для продвижения на международные рынки.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Акселераторы имеют разные программы и методы отбора, но все они объединены одной целью – помочь технологическим компаниям получить доход. Экосистема Инновационного центра “Сколково” готова сотрудничать с любыми иностранными командами - и акселераторами, и стартапами. Мы хотим помогать выводить российские разработки на международный рынок, а также открывать путь в Россию иностранным технологическим новинкам».

Брайан Фрумберг, основатель акселератора VentureOut (США): «Всем стартаперам необходимо понимать, что схема выхода на рынок в каждой стране отличается. В России, например, нужны одни шаги, а в США – абсолютно другие. Мы давно работаем в России и высоко оцениваем опыт сотрудничества с Фондом “Сколково”. Здесь огромное количество замечательных стартапов, с одним из которых мы уже подтвердили партнерство».

Франсес Симовиц, управляющий директор акселератора NUMA в Нью-Йорке: «NUMA работает по всему миру, активнее всего в США. Но и в России нам очень нравится. Здесь, на Startup Village, мы уже провели встречи с представителями некоторых стартапов. Это умные люди, которые четко говорят, какие проблемы испытывают и в какой помощи нуждаются. А мы привыкли помогать именно таким».

В рамках Startup Village 2019 прошел традиционный конкурс питч-презентаций. Жюри отобрало победителей в двух категориях – «Конкурс компаний» и «Конкурс проектов ранних стадий».

Конкурс технологических компаний:

1 место – «Микронидл Индастриал», разработка биорастворимых микроигольных аппликаторов для безболезненной трансдермальной доставки вакцин и лекарственных компонентов (5 млн рублей);

2 место – «ЮСКАН Рус», решение для мониторинга упоминаний в русскоязычных и англоязычных социальных медиа с возможностями Social CRM и Visual Insights (3 млн рублей);

3 место – «Брейн Бит», разработка неинвазивного глюкометра для улучшения качества жизни больных сахарным диабетом (2 млн рублей).

Конкурс проектов ранних стадий:

1 место – проект Григора Григоряна «Портативный мобильный анализатор поля зрения на базе системы виртуальной реальности» (2 млн рублей);

2 место – проект Григория Ларькина «Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон» (1,5 млн рублей);

3 место – проект Евгения Костюшкова MedVR, разработчик симуляторов на основе VR (1 млн рублей).

Специальный приз — сертификат от компании «Цифра» на коуч-сессию по выходу на международный рынок — получила компания «СПУТНИК» с проектом «Технологии для „умного“ города».

Игорь Богачев, генеральный директор компании «Цифра»: «Для компаний с интересным продуктом всегда найдется инвестор. Если у стартапа правильная бизнес-модель и экспортоориентированный продукт, ни один инвестор не останется равнодушным. Мероприятия наподобие конкурса питч-презентаций в рамках Startup Village помогают таким компаниям, как «Цифра», быстрее находить перспективные технологии и команды. За последний год в резидентов “Сколково” мы инвестировали более 3 млрд рублей».

В рамках конференции Startup Village Фонд содействия инновациям уже в пятый раз провел финал конкурса «Старт-SUV». В этом году лауреатами стали 15 инноваторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской, Кемеровской, Ленинградской, Омской областей, Республики Саха, Алтайского края. Все проекты получили финансирование в размере 2 млн рублей каждый по программе «Старт».

Справочная информация

Startup Village 2019 — седьмая Международная конференция для технологических предпринимателей. Уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции — общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в «Сколково» — первом иннограде России. Организатор проекта — Фонд «Сколково».

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.