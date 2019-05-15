В Белгородэнерго создают систему мониторинга качества работы наружного освещения региона

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» создает Систему мониторинга качества освещения в Белгородской области.

В рамках проекта инженеры объединили базу данных объектов наружного освещения региона с геоинформационной системой, разделив светильники по типам и визуализировав местоположение каждого на карте. В систему внесены сведения по видам светильников, мощности ламп, опорам и шкафам управления наружным освещением в привязке к местности и эксплуатирующему району электрических сетей.

На данный момент визуализировано 90 типов светильников в количестве 194 409 штук. В результате появилась возможность проводить анализ работы сетей наружного освещения в части наличия неосвещенных зон, мест установки определенных видов светильников, оказывать помощь в планировании работ по замене осветительных приборов и реконструкции сетей наружного освещения.

В ближайшее время в автоматизированной системе управления наружным освещением появится модуль управления качеством освещения, с помощью которого можно будет в режиме реального времени контролировать состояние светильников и шкафов управления наружного освещения с использованием интерфейса пользователя в виде карты.

Энергетики будут иметь возможность дистанционно, без выезда на место, определять линии наружного освещения с негорящими светильниками, конкретную опору, и сам светильник (в случае применения системы индивидуального управления светоточками), его тип и мощность лампы. Это значительно сократит время на обслуживание и, как следствие, уменьшит количество жалоб населения на проблемы в работе наружного освещения. Доступ к информации при необходимости будет предоставлен специалистам департамента жилищно-коммунального хозяйства области.

Справочно:

В настоящее время на обслуживании Белгородэнерго находится свыше 206 тысяч светильников. 65 % управляются посредством автоматизированной системы управления наружным освещением. Текущую эксплуатацию сетей наружного освещения энергетики обеспечивают на основании контрактов, заключенных с муниципальными образованиями области.