В Липецке прошел Международный саммит металлургов

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел 17-й Международный металлургический саммит «Русская Сталь: стратегия роста». Площадка саммита объединила лидеров черной металлургии, представителей промышленных и научных кругов, руководителей ключевых подразделений Минпромторга России, Минприроды России, Минобрнауки России, Госдумы и администрации Липецкой области.

Российская металлургия традиционно является одной из ключевых отраслей промышленности, обеспечивающей более 4% ВВП и занятость более 660 тысяч человек с учетом добычи металлических руд. А общая доля секторов экономики, связанных с черной металлургией, достигает 40%.

Экспорт готового проката в 2018 году составил 30,6 млн тонн, импорт – 5,7 млн тонн, внутреннее потребление металлопроката составило 36,6 млн тонн, что выше уровня металлопотребления 2017 года на 1%.

В условиях роста протекционизма и нестабильности мировых рынков ключевым драйвером роста металлургического производства является увеличение металлопотребления на внутреннем рынке, и здесь существуют серьезные резервы. Например, в стройиндустрии сформировалось новое направление – возведение сооружений с применением легких стальных тонкостенных конструкций. Перспективным направлением является производство и улучшение качества металлопродукции из нержавеющих марок стали, так как спецстали являются необходимым материалом для успешного функционирования машиностроения. В этой связи предприятиям черной металлургии уделяется большое внимание и оказывается всемерная государственная поддержка

- рассказал статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Наиболее значительный рост внутреннего металлопотребления в 2018 году показали такие высокотехнологичные и импортозамещающие сектора промышленности, как машины и оборудование, автомобилестроение. Увеличение потребления было отмечено также в метизной отрасли.

Участники саммита большое внимание уделили вопросам снижения воздействия производства на окружающую среду: государственное регулирование, переход компаний на комплексные экологические разрешения, прибыльность проектов внедрения наилучших доступных технологий. Обсудили также безопасность производства и рост производительности труда, развитие информационных технологий и цифровизацию отрасли.

Справочно:

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Ассоциация была создано в 2001 г. ведущими металлургическими компаниями России для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера. Компании, входящие в Ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.