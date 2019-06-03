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Производство

Александр Козловский посетил великолукское предприятие "Магна"

Магна, господдержка

Магна, господдержка

Магна, господдержка

31 мая депутат Госдумы, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников по Псковской области Александр Козловский посетил великолукское предприятие «Магна».

Предприятие на протяжении 25 лет занимается производством высококачественного кабеля, по праву заслужив авторитет на отечественном и мировом рынке.

Как отметил Александр Козловский, что «Магна» высокотехнологичное предприятие, которое на протяжении многих лет показывает высокую производительную эффективность, осваивая новые рыночные отрасли и территории сбыта продукции.

Кроме того, предприятие входит в РСПП и является частью Электротехнического Кластера Псковской области — одной из точек экономического роста региона, которой администрация Псковской области и губернатор Михаил Ведерников уделяют особое внимание.

В рамках встречи на «Магне» депутат Госдумы Александр Козловский и директор предприятия Сергей Джаран посетили производственные цеха и оценили масштабы работы предприятия.

«Наше предприятие производит широкий ассортимент кабельных изделий, производство имеет замкнутый цикл — практически все необходимое мы производим самостоятельно, — рассказал Сергей Джаран. — РСПП оказывает всестороннюю информационную поддержку, что помогает предприятию развиваться».

В завершение встречи Александр Козловский и Сергей Джаран обсудили вопросы дальнейшей поддержки предприятия РСПП Псковской области.

 

Луки.ру

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