Elering подписывает соглашение о синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы и соответствующие технические условия

Системный оператор Эстонии Elering подписал соглашение о синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы к концу 2025 г., включая приложение о технических условиях синхронизации.

По словам Председателя Правления Elering Таави Вескимяги, подписание системным оператором соглашения о синхронизации и соответствующих технических условий означает успешную реализацию Эстонией политических целей соглашения, подписанного премьер-министрами прибалтийских государств и Польши, а также председателем Еврокомиссии 28 июня 2018 г. Теперь предстоят пять лет напряженной работы по приведению энергосистемы в соответствие всем техническим требованиям, обеспечивающим надежность электроснабжения эстонских потребителей как части системы электроснабжения Континентальной Европы.

Техническая часть соглашения описывает процедуры тестирования и исследования, необходимые для синхронизации. В каталоге мер изложены руководящие принципы управления энергосистемой, действующие в синхронной зоне Континентальной Европы, к которым должны адаптироваться энергосистемы прибалтийских стран, в том числе меры по обеспечению устойчивости энергосистем.

Предварительным техническим условием синхронизации является прокладка подводного кабельного соединения постоянного тока между Литвой и Польшей, обеспечивающего необходимый уровень маневренности прибалтийских энергосистем. Также должны быть согласованы требования и процедуры контроля для случая работы энергосистем Прибалтики в автономном режиме.

Соглашение вступит в силу после подписания его системными операторами Латвии Augstsprieguma tīkls, Литвы Litgrid, Польши Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) (в качестве поддерживающей стороны), а также как минимум двумя другими представителями региональной группы Континентальной Европы ENTSO-E (Regional Group Continental Europe)1*.

Официальный сайт Elering

Сформирована Ассоциацией европейских системных операторов (ENTSO-E) в целях реализации проекта синхронизации энергосистем прибалтийских государств и Континентальной Европы.