En+ Group обновляется и наращивает выработку

Компания En+ Group продемонстрировала в первом квартале 2019 года рост показателей энергетического сегмента. Достигнут он в том числе за счет реализации программы модернизации ГЭС и ТЭЦ. На капитальные затраты в январе-марте этого года было направлено 2,8 млрд рублей. В это время на деятельность компании влияли «санкционный» шлейф и торговая война между США и Китаем, но чистая прибыль по сравнению с четвертым кварталом прошлого года выросла.

Компания En+ Group, являющаяся интегрированным производителем электроэнергии и алюминия и добившаяся снятия американских санкций, опубликовала отчетность о финансовых результатах за первый квартал 2019 года, показав рост всех показателей в энергетическом сегменте. На это подразделение в отчетном периоде пришлись и основные капитальные затраты, составившие 2,8 млрд рублей. Речь идет о повышении эффективности ТЭЦ и программе модернизации «Новая энергия», которая реализуется на Ангаро-Енисейском каскаде ГЭС (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). Согласно плану, модернизация оборудования (это не только гидроагрегаты и рабочие колеса, но и вспомогательное оборудование) должна повысить коэффициент полезного действия оборудования ГЭС до 96,7%. После 2022 года производство экологически чистой энергии на сибирских ГЭС En+ должно увеличиться на 2 млрд кВт⋅ч в год при том же объеме воды, пропускаемой через турбины, а сама эта энергия поможет частично заменить энергию, вырабатываемую угольными станциями. Вся программа рассчитана на долгосрочный период – до 2046 года.

Реализация программы «Новая энергия», как рассказали в компании, идет полным ходом. Так, в первом квартале на Красноярской ГЭС в эксплуатацию был введен гидроагрегат с новым рабочим колесом, а на Иркутской ГЭС велась подготовка к переоснащению – там в июле установят новый гидроагрегат. После планируемой замены четырех гидроагрегатов их мощность увеличится с 82,8 МВт до 105,7 МВт, что, согласно планам компании, положительно скажется на темпах роста выручки. Но и результаты начала этого года уже принесли плоды – на ГЭС с уже модернизированным оборудованием дополнительная выработка электроэнергии составила 271 млн кВт⋅ч.

Стоит отметить, что по итогам квартала входящие в структуру En+ электростанции занимали 32,7% в общем объеме производства электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири, а ГЭС группы произвели более 60% всей выработки сибирских гидростанций.

В целом выработка электроэнергии в годовом выражении увеличилась на 9,2% до 19,2 млрд кВт⋅ч, а на ГЭС – на 17,4% до 14,2 млрд кВт⋅ч.

Еще одним ключевым проектом En+ является перенос мощности с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9. Напомним, ТЭЦ-1 примечательна тем, что она привезена из Германии после Великой Отечественной войны. По сути, эта ТЭЦ – ровесница Ангарска. Советское начальство решило использовать ее для Ангарского нефтехимического комбината – такую же функцию она выполняла на своей исторической родине. Сейчас станция отапливает примерно 15% зданий в Ангарске, а также снабжает теплом промпредприятия. После модернизации город не только получит новые мощности, но и сможет дышать свободнее – расходы топлива и выбросы резко снизятся. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,3 млрд рублей.

Энергетические активы, согласно отчетности группы, дают положительную динамику: чистая прибыль выросла на 25% до 10 млрд рублей – в основном за счет снижения финансовых расходов. Продажи электричества выросли на 7% до 36,4 млрд рублей, тепла – на 4,2% до 9,9 млрд рублей. В компании объясняют такие показатели ростом объемов продаж электроэнергии, а также ростом цен на электричество и повышением тарифов на тепло.

В сравнении с четвертым кварталом 2018 года основные финансовые показатели группы в первой четверти 2019 года показали рост. Чистая прибыль составила $409 млн против $239 млн в IV квартале 2018 года (рост – 70%), а выручка немного снизилась – с почти $2,95 млрд до $2,78 млрд. Как отмечают в компании, большое давление на финансовые показатели оказали внешние факторы.

Несмотря на то, что группе удалось договориться с Минфином США и добиться снятия американских санкций, в начале этого года пришлось продлевать краткосрочные генеральные лицензии, из-за чего продажи были снижены.

О снятии санкций с En+, а также «РУСАЛа» и «ЕвроСибЭнерго» управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило в конце января 2018 года. Тогда ведомство указывало, что компании согласились на беспрецедентную прозрачность своей деятельности и выполнили требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

Другими факторами, которые оказали влияние на финрезультаты, стали колебания валют (средний курс доллара в рублях был на 16% выше, чем в I квартале 2018 года), а также торговая война между США и Китаем, которая оказывает понижающее давление на цены на алюминий и сталь. Так, в марте США ввели 10-процентную пошлину на весь импорт алюминия (кроме Аргентины и Австралии). Ограничения вводились и в прошлом году. En+ через контрольный пакет «РУСАЛа» (второй после Китая производитель алюминия в мире) объединяет заводы производительностью 3,9 млн т в год.

Впрочем, En+ Group ставит первостепенной задачей повышение эффективности производства, говорит ее генеральный директор Владимир Кирюхин. По его словам, финансовые и операционные показатели говорят о результативности этих усилий.

«Несмотря на один из самых сложных периодов в истории, обусловленный как санкциями, так и внешними факторами, En+ Group показала положительные результаты по ключевым показателям. Особенно важно, что уже заметный эффект дает программа модернизации ГЭС «Новая энергия», обеспечившая около 13% от всей дополнительной выработки ГЭС по итогам I квартала. Планируем использовать полученный опыт для дальнейшего повышения эффективности операционной деятельности En+ Group», - говорит топ-менеджер.

Среди основных инвестпланов на второй квартал – начало переоборудования Иркутской ГЭС, где планируемый к установке новый агрегат начнет производить электроэнергию уже в июле 2020-го.

«Также во втором квартале планируем начать монтаж паропроводов на Ангарском нефтехимическом комбинате в рамках проекта по переносу мощности ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9, флагманском инвестиционном направлении теплогенерирующего сегмента группы», — резюмировал Кирюхин.

Газета.Ru